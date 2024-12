Stellantis: dimissioni a sorpresa di Carlos Tavares





Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, si è dimesso domenica sera. Il consiglio di amministrazione ha accettato la decisione, anticipando la successione prevista per il 2025. La mossa arriva dopo un periodo difficile per il gruppo automobilistico, segnato da calo dei profitti e vendite deboli, soprattutto negli Stati Uniti.

Le cause delle dimissioni

Sebbene Tavares avesse inizialmente dichiarato che sarebbe rimasto fino alla scadenza del suo mandato nel 2026, divergenze con il consiglio di amministrazione sulla strategia futura dell’azienda avrebbero accelerato la sua uscita. Stellantis aveva già istituito un comitato per la ricerca di un successore, processo che dovrebbe concludersi entro la prima metà del 2025.

Nel frattempo, un nuovo Comitato Esecutivo, presieduto da John Elkann, guiderà l'azienda. Stellantis ha confermato gli obiettivi finanziari presentati a ottobre. Elkann ha ringraziato Tavares per il suo contributo alla creazione di Stellantis e al rilancio di marchi come PSA e Opel. Ha poi aggiunto che si impegnerà immediatamente con il nuovo comitato per garantire l'attuazione della strategia aziendale.

Le difficoltà di Stellantis

La gestione di Tavares era stata oggetto di critiche da parte di investitori, concessionari e sindacati. Il calo delle vendite, una gamma di veicoli non aggiornata per il mercato statunitense e un eccesso di inventario hanno portato a un profit warning a settembre. Nonostante i tentativi di Tavares di invertire la rotta, con cambiamenti nel management, tra cui la sostituzione del CFO, le quote di mercato sono diminuite in aree cruciali come la Francia.

Insomma, è un momento delicato per Stellantis e per il futuro dell'industria automobilistica italiana e internazionale. Il nuovo CEO, chiunque esso sia, avrà un compito arduo davanti a sé.