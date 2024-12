La battaglia legale di Elon Musk contro OpenAI continua: non deve diventare a scopo di lucro





La battaglia legale di Elon Musk contro OpenAI Elon Musk continua la sua battaglia legale contro OpenAI, chiedendo a un tribunale statunitense di bloccare la trasformazione dell'azienda da no-profit a scopo di lucro. La richiesta, presentata venerdì, mira anche a impedire a OpenAI di limitare gli investimenti dei propri finanziatori in aziende concorrenti, come la startup di AI xAI, fondata dallo stesso Musk. La disputa tra Musk e OpenAI La diatriba tra Musk e OpenAI, da lui co-fondata nel 2015 e poi abbandonata, si intensifica.

OpenAI, salita alla ribalta grazie al successo di ChatGPT, è diventata un attore chiave nel fiorente settore dell'intelligenza artificiale. Musk accusa OpenAI di ostacolare gli investimenti dei propri finanziatori in aziende rivali, penalizzando così xAI in un mercato che vale miliardi di dollari. Inizialmente no-profit, OpenAI ha poi adottato un modello a scopo di lucro e ora punta a diventare una società di pubblica utilità a scopo di lucro, una mossa che potrebbe attirare maggiori investimenti. Il cuore della questione: il passaggio al modello for profit L'abbandono di Musk nel 2018 è legato al suo disaccordo con la direzione orientata al profitto intrapresa dall'azienda sotto la guida dell'amministratore delegato Sam Altman. A marzo, Musk ha citato in giudizio OpenAI, accusandola di tradire la missione originale di rendere la ricerca sull'AI accessibile a tutti.

