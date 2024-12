Influencer, Amazon e la battaglia del beige: quando il minimalismo finisce in tribunale





Due giovani influencer, un impero di prodotti Amazon e una causa milionaria per plagio. Questo è lo scenario di una battaglia legale che mette in luce le dinamiche competitive del marketing online e la difficoltà di proteggere uno stile estetico apparentemente generico.

L'estetica del nulla: il regno del beige

Alyssa Sheil, 21 anni, vive in una casa nei pressi di Austin, Texas, arredata con una palette di colori che va dal bianco al crema, passando per tutte le sfumature del beige. Un'estetica minimalista, forse fin troppo comune nel mondo digitale, che fa da sfondo ai suoi video di recensioni di prodotti Amazon.

Sheil gestisce un'attività di marketing online, consigliando prodotti ai suoi oltre 430.000 follower su TikTok e Instagram. Ogni acquisto effettuato tramite il suo link affiliato le garantisce una commissione. La sua casa è un set, un luogo studiato per esaltare i prodotti, dove sedie color guscio d'uovo sembrano non essere mai state usate e braccialetti d'oro pendono immacolati da un espositore ecru. "È rilassante", dice Sheil del suo arredamento, un'oasi di calma e coerenza in contrasto con l'eclettismo della casa dei suoi genitori. Ma questa apparente semplicità è al centro di una complessa battaglia legale.

La causa milionaria: plagio o ispirazione?

Sheil è stata citata in giudizio da Sydney Nicole Gifford, 24 anni, un'altra influencer di Amazon, con l'accusa di violazione del copyright, interferenza illecita con rapporti commerciali prospettici e appropriazione indebita dell'immagine altrui.

La semplicità, a volte, può essere più complicata di quanto sembri.