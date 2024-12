Fondo Nuove Competenze: investire nel futuro del lavoro





Il Fondo Nuove Competenze (FNC) lancia la sua terza edizione, puntando sulla formazione per un mercato del lavoro in continua trasformazione. L’iniziativa, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, si pone come strumento chiave per affrontare le sfide della digitalizzazione e della sostenibilità.

Un Fondo per la crescita

Il FNC si concentra sul potenziamento delle competenze dei lavoratori, offrendo percorsi formativi mirati. Una novità importante di questa edizione è l'apertura ai disoccupati, precedentemente selezionati dalle aziende, aprendo nuove opportunità di reinserimento professionale.

Il Fondo mette a disposizione risorse per la formazione continua, consentendo alle aziende di adeguare le competenze dei propri dipendenti alle nuove esigenze del mercato, in un'ottica di crescita e innovazione. E, diciamocelo, in questo periodo storico è fondamentale.

Risorse e opportunità

Con un budget iniziale di 730 milioni di euro, provenienti dal Programma Nazionale “Giovani, Donne e Lavoro” e cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), il FNC offre un solido sostegno finanziario alle imprese partecipanti. Sono inoltre disponibili risorse aggiuntive da programmi regionali e nazionali, come il Programma Operativo Complementare “Sistemi di politiche attive per l’occupazione”, e i fondi introdotti dalla Legge Biagi. Il Fondo copre parte dei costi orari dei dipendenti coinvolti nella formazione, agevolando l'aggiornamento professionale.

Formazione per un futuro sostenibile

Oltre alle competenze tecniche, il FNC promuove l'adattamento a nuovi modelli organizzativi, con particolare attenzione alla sostenibilità.

Il coinvolgimento dei disoccupati avrà un impatto positivo sul tasso di occupazione, favorendo il loro reinserimento nel mercato del lavoro. Il supporto governativo conferma l’impegno a investire in formazione come motore di crescita economica e sociale. Il monitoraggio dei risultati delle edizioni attuali permetterà di ottimizzare ulteriormente il programma, rendendolo uno strumento sempre più efficace per le sfide del mercato del lavoro.