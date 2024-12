Fondi strutturali: le spese italiane del PNRR mancano ancora





L'Italia deve accelerare la spesa dei fondi strutturali 2021-2027, rallentata dalla concentrazione sul Pnrr. Al 31 agosto 2024, i pagamenti sono al 2,8%, pari a 2,1 miliardi su 75 miliardi. Gli impegni sono al 12%. Il successore di Fitto dovrà affrontare questa sfida.

Sfide e opportunità per i fondi strutturali

I fondi strutturali rappresentano una leva fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del Paese. La lentezza nell'utilizzo delle risorse è un problema cronico, che riguarda anche il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Per il ciclo 2014-2020, la spesa è al 40% (33,3 miliardi su 84,4), nonostante i progressi recenti.

Il governo ha avviato la distribuzione delle risorse FSC per il ciclo 2021-2027. L’accordo per la coesione, firmato a Bari tra la premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ha completato lo schema di 29,3 miliardi di euro. La Puglia riceverà 4,6 miliardi, più cofinanziamenti per un totale di 6,5 miliardi, destinati a 469 investimenti in infrastrutture, ambiente, competitività e salute. Difficile e faticoso, ma importante. Il Cipess, con la partecipazione di Fitto, ha assegnato 6,95 miliardi di FSC alle amministrazioni centrali e definanziato 7 miliardi di progetti in ritardo del Piano Sviluppo e Coesione del Mit. Di questi, 2,6 miliardi sono stati riassegnati al Mit, il resto al Fondo. Questa redistribuzione di risorse evidenzia la necessità di una gestione più efficiente dei fondi, per evitare ritardi e massimizzare l'impatto degli investimenti.

È fondamentale monitorare attentamente l'attuazione dei progetti e intervenire tempestivamente per risolvere eventuali problemi. Solo così si potrà massimizzare l'impatto dei fondi strutturali e contribuire allo sviluppo sostenibile del Paese.