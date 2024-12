Bonus investimenti agricoltura: credito d'imposta al 100% per le imprese del Mezzogiorno





Ottime notizie per le imprese agricole del Sud Italia. Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali effettuati nel 2023 è stato confermato al 100%. Un'opportunità da cogliere al volo per modernizzare e potenziare le attività del settore.

Credito d'imposta: un sostegno concreto per l'agricoltura meridionale

La legge di Bilancio 2016 ha introdotto un importante strumento di sostegno per le imprese agricole del Mezzogiorno: il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali.

Questo bonus, inizialmente previsto con percentuali variabili, è stato ora portato al 100% dall'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28 novembre 2024. Una misura che offre un concreto aiuto alle aziende agricole situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo, Sicilia, Sardegna e Molise.

L'obiettivo è chiaro: incentivare la crescita e lo sviluppo del settore agricolo in queste regioni, favorendo l'ammodernamento delle strutture e l'acquisto di nuove tecnologie. Un'iniezione di fiducia per un comparto strategico per l'economia del Sud Italia che, diciamolo, ne aveva davvero bisogno. Un'occasione, questa, per rendere le imprese più competitive e sostenibili, contribuendo allo stesso tempo alla creazione di nuovi posti di lavoro e al miglioramento della qualità dei prodotti.

Come accedere al bonus e utilizzare il credito

Le imprese che hanno presentato domanda per il Bonus investimenti agricoltura tra il 17 ottobre e il 18 novembre 2024 possono ora verificare l'importo del credito riconosciuto accedendo al proprio cassetto fiscale sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

