Via libera all'OPS di Mediobanca su Banca Generali: cosa cambia nel mercato

Una decisione che sottolinea come, dal punto di vista della concorrenza sul mercato italiano, l'operazione non desti preoccupazioni. Non è solo il fronte italiano ad essersi espresso. Una seconda, altrettanto importante, luce verde è giunta dalla Commissione Europea. Il 30 luglio 2025, l'organo esecutivo dell'Unione ha deciso di non procedere con una fase di esame formale riguardo al controllo delle sovvenzioni estere. Questo significa che la fase preliminare di verifica è stata chiusa positivamente. La decisione europea ha avuto un impatto immediato: ha fatto venir meno il periodo di sospensione che impediva l'avanzamento dell'OPS proprio a causa della normativa sulle sovvenzioni estere. Con il superamento di entrambi gli ostacoli regolamentari, l'operazione può ora procedere con la massima fluidità. Questo doppio via libera rappresenta un punto di svolta. Dimostra non solo la solidità della proposta di Mediobanca, ma anche l'assenza di criticità sotto il profilo della concorrenza e delle pratiche di mercato sleali, sia a livello nazionale che comunitario.



Le implicazioni per il settore bancario italiano e per i clienti di entrambe le realtà sono notevoli. Segna l'inizio di una nuova fase per due pilastri della finanza italiana, destinati a ridefinire la loro posizione in un mercato in continua evoluzione. L'acquisizione di Banca Generali da parte di Mediobanca potrebbe infatti generare sinergie significative e rafforzare ulteriormente la presenza del gruppo sul fronte del risparmio gestito e della consulenza finanziaria.