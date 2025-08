Vacanze estive italiane: luglio pessimo tra cali inaspettati e nuove abitudini

Il presidente del Sindacato Italiano Balneari (SIB), aderente a Fipe/Confcommercio, Antonio Capacchione, ha espresso una valutazione che indica un peggioramento delle presenze e dei consumi in spiaggia a luglio rispetto a giugno. Questa analisi iniziale, basata sulle percezioni degli associati al sindacato, offre una fotografia dettagliata delle dinamiche in atto. A giugno si era registrato un aumento complessivo di presenze e consumi di circa il 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ma a luglio, la situazione si è invertita: la riduzione complessiva, sempre in termini di presenze e consumi, è stata di circa il 15%. Alcune regioni hanno sofferto particolarmente, con picchi del 25% in Calabria ed Emilia-Romagna. Al contrario, si è osservato un segnale positivo in Sardegna e Puglia, regioni che hanno mantenuto un buon afflusso di visitatori. Un altro dato saliente è la significativa presenza di turisti stranieri sui litorali italiani, che hanno superato, in numero, i villeggianti nazionali.



Questo evidenzia la forte attrattività del nostro Paese nel mercato internazionale delle vacanze, frutto anche della molteplicità e della qualità dei servizi offerti. Antonio Capacchione ha sottolineato come la concentrazione delle presenze si sia verificata principalmente nei fine settimana, a testimonianza delle difficoltà economiche che molte famiglie italiane ancora affrontano. Approfondendo la provenienza dei turisti internazionali, si nota una diminuzione dei visitatori tedeschi. Al loro posto, un incremento delle presenze dai Paesi Scandinavi e dall'Est Europa. I primi due mesi dell'estate, pertanto, hanno evidenziato una domanda turistica interna in sofferenza e una contrazione da parte di alcuni Paesi europei che tradizionalmente animavano la stagione estiva in Italia. Nonostante queste differenze mensili, l'analisi più ampia di Federalberghi e Tecné per l'intera estate 2025 conferma l'ottimismo generale. Un terzo dei vacanzieri italiani, il 33,6%, prevede di effettuare più di un periodo di vacanza oltre quello principale.



Di questi, il 41,3% farà almeno un altro periodo di svago, il 31,4% ne farà due e il 17,5% si concederà tre periodi di vacanza tra giugno e settembre. Questa tendenza a frammentare le ferie estive, già in atto da tempo, si consolida ulteriormente. La vacanza tipo si accorcia, passando da una media di 10,3 a 10 giorni, ma si moltiplica in termini di frequenza. Si osserva un cambiamento nelle scelte dei viaggiatori: quest'anno si muoveranno meno adulti e più bambini, rafforzando la dimensione familiare della vacanza estiva. Inoltre, la stagione più intensa si estende da giugno a settembre, con un aumento delle partenze nei mesi meno centrali. Questo favorisce una naturale destagionalizzazione della domanda turistica. Ne emerge un turista che evolve il proprio stile di vita, ridisegnando gli spazi del tempo libero con maggiore attenzione al proprio benessere. Per quanto riguarda le destinazioni preferite, il mare rimane la scelta dominante, sebbene lo studio evidenzi una crescente preferenza per le località naturalistiche e meno affollate.



Questo sottolinea una maggiore sensibilità degli italiani verso le bellezze naturali, l'ambiente e la tranquillità. L'Italia si conferma la regina delle destinazioni, con l'88% delle preferenze. Il restante 12% opta per l'estero, prediligendo in questo caso principalmente le località di mare in paesi vicini (57,0%), le grandi capitali europee (16,4%) e i mari tropicali o le località esotiche (10,7%). Tra le regioni italiane più gettonate spiccano:

- Toscana;

- Emilia-Romagna;

- Sicilia;

- Puglia;

- Lombardia;

- Campania;

- Sardegna. Il 76,9% dei viaggiatori sceglierà il mare, mentre il 16% si dirigerà verso montagna, laghi e località termali. Il 4,2% rimanente si orienterà verso città d'arte e cultura. La spesa media per la vacanza principale, includendo viaggio, vitto, alloggio e divertimenti, si attesterà intorno agli 888 euro a persona, pari a circa 89 euro al giorno. Le vacanze aggiuntive, di durata inferiore (in media 4,4 giorni), avranno un costo complessivo di 518 euro, circa 117 euro al giorno.



Il volume complessivo degli affari raggiungerà i 41,3 miliardi di euro. Giugno contribuirà per circa 11 miliardi, luglio per 12,4 miliardi, agosto per 15,9 miliardi e settembre per 2 miliardi.