Naumer (Allianz GI): siamo nell'era della "Geoeconomia"

I dazi medi che stanno per entrare in vigore sulle importazioni statunitensi richiamano alla mente il periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale, antecedente alla creazione del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), quell'"Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio" che fu il precursore dell'odierna World Trade Organization (WTO).



C'è poi la svolta globale verso la rimilitarizzazione: la Russia, per esempio, attualmente investe ben il 7% del proprio prodotto interno lordo (PIL) in spese militari, e di recente la NATO si è impegnata a raggiungere un obiettivo di spesa per la difesa pari al 5%.



Il debito pubblico dei vari Paesi non ne uscirà certo indenne. Pensando agli originari criteri di convergenza di Maastricht per l'adesione all'area euro, che per il rapporto debito/PIL prevedevano un tetto massimo del 60%, oggi potremmo dire che "100 è il nuovo 60". Stati Uniti, Giappone e diversi Paesi dell'area euro hanno già superato questo nuovo parametro di riferimento (o, come nel caso degli USA, sono prossimi a superarlo).



In quanto maggior economia dell'area euro, nei prossimi dieci anni la Germania potrebbe avviarsi verso un rapporto dell'80%, un percorso che non dipenderà solo dalla crescita economica, ma anche dall'aumento del costo del servizio del debito.



Questo spiega perché la politica monetaria sia ormai al centro del dibattito politico, almeno negli Stati Uniti. La logica suggerisce che tassi d'interesse più bassi sostengono l'economia, alleggerendo al contempo la pressione sul rifinanziamento del debito pubblico. E' importante ricordare che il mandato delle banche centrali comprende anche il mantenimento della stabilità dei prezzi, e quello della Federal Reserve (Fed), la banca centrale statunitense, prevede anche il sostegno al mercato del lavoro. Questo doppio (o triplo) mandato si pone in contrasto con la regola di Tinbergen, dal nome dell'economista olandese e premio Nobel Jan Tinbergen, secondo cui un singolo strumento di politica economica (come la politica monetaria) può perseguire efficacemente un solo obiettivo. Questo solleva una domanda fondamentale: quale dovrebbe essere esattamente l'obiettivo della politica monetaria? La stabilità dei prezzi, lo stimolo dell'economia e del mercato del lavoro oppure il contenimento del costo del debito pubblico?



E tutto questo accade proprio mentre l'economia globale sta perdendo momentum.



Il nostro indicatore proprietario Marko Breadth continua a scendere, con segnali di debolezza in tutte le principali economie. Gli Stati Uniti registrano a oggi cinque mesi consecutivi di dati in peggioramento e gli indicatori recenti segnalano anche una flessione nell'area euro e in Giappone, Regno Unito e Cina. Al contempo si registra un ulteriore calo, seppur modesto, dei dati sull'inflazione globale, tendenza che potrebbe invertirsi durante l'estate, quando gli effetti ritardati dell'aumento dei dazi inizieranno a riflettersi sui prezzi.



Un contesto tutt'altro che favorevole, sia per la politica monetaria che per gli investitori.



Nella riunione di luglio, la Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. La crescita salariale è inferiore alle previsioni della BCE, mentre l'inflazione dovrebbe rimanere al di sotto della soglia del 2% fino al 2026, il che consentirebbe alla BCE di ridurre ulteriormente i tassi.



È probabile che anche la Federal Reserve adotti un approccio più accomodante. Un indebolimento evidente del mercato del lavoro statunitense potrebbe spingere la Fed a nuovi tagli dei tassi d'interesse.



Sebbene gli importatori possano assorbire parte dell'impatto previsto dei dazi, come quello dovuto alla disputa commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, è difficile dubitare che le residue pressioni sui costi finiranno per ricadere sui consumatori statunitensi.



Con l'esaurirsi del "dividendo della pace" successivo alla Guerra Fredda, si assiste a una nuova fase di aumento della spesa per la difesa e di investimenti infrastrutturali su larga scala, che stanno stimolando l'attività economica. Questo si riflette, in particolare, nell'allentamento delle norme sul debito pubblico in Germania e nel consistente aumento degli obiettivi di spesa dei Paesi della NATO.



I mercati terranno sotto stretta osservazione la credibilità della politica monetaria della Federal Reserve: più questa sarà influenzata dalle agende politiche, più ne verrà compromessa l'efficacia, con probabili conseguenze sulle aspettative di inflazione. Una volta minata la credibilità della politica monetaria, la situazione potrebbe ritorcersi contro la stessa Fed.



Un chiaro avvertimento in tal senso sono le recenti speculazioni sulla possibile sostituzione del presidente della Fed Jerome Powell e il conseguente, brusco aumento dei rendimenti delle obbligazioni USA. Tassi di riferimento più bassi possono in effetti portare a un aumento dei rendimenti obbligazionari e, di conseguenza, a costi di finanziamento più elevati per il governo. Se questo comportasse anche una pressione al ribasso sulla valuta nazionale, il rifinanziamento di deficit fiscali in crescita diventerebbe ancora meno interessante per gli investitori esteri. Le conseguenze della politica monetaria, o della perdita di credibilità della stessa, difficilmente risparmieranno il dollaro statunitense. Il suo recente indebolimento ne è una chiara dimostrazione.

Hans-Jörg Naumer, Director, Global Capital Markets & Thematic Research di Allianz Global Investors