Mercati globali sotto esame: le nuove tariffe di Trump mettono alla prova la resilienza economica

Tra le tariffe imposte figurano:

- Il 35% per il Canada;

- Il 25% per l'India;

- Il 20% per Taiwan;

- Il 19% per la Thailandia;

- Un massiccio 39% per la Svizzera, una delle percentuali più elevate tra tutte. Questa cifra inaspettata per una nazione tradizionalmente neutrale e un partner commerciale consolidato lascia ipotizzare ragioni specifiche, come un potenziale squilibrio negli scambi commerciali o nelle politiche di acquisto di beni statunitensi. Questa tornata di tariffe giunge dopo mesi di posizioni incerte, numerosi incontri, rinvii e tregue temporanee. Un contesto che aveva indotto molti a interrogarsi sulla reale consistenza delle minacce, se fossero vere e proprie strategie o semplici bluff. Ciononostante, molto resta ancora da definire nel panorama delle relazioni commerciali globali. Si può sostenere, in effetti, che la maggior parte di questi nuovi prelievi sia inferiore rispetto a quanto era stato paventato il 2 aprile scorso, data che all'epoca aveva provocato un notevole scossone sui mercati.



Inoltre, accordi commerciali di vasta portata con il Giappone e l'Unione Europea sono già stati finalizzati, mentre i negoziati con la Cina e il Messico procedono. È plausibile che proprio queste dinamiche abbiano contribuito a una reazione di mercato decisamente più contenuta rispetto al passato. Le borse asiatiche hanno registrato cali, ma in linea generale modesti. Una significativa eccezione è stata la Corea del Sud, dove le quotazioni sono crollate di oltre il 3%, in parte a causa della revoca di alcuni tagli fiscali interni. Dal canto suo, Taiwan ha dichiarato che il dazio del 20% imposto sarà solo temporaneo. La sua riduzione è prevista non appena sarà raggiunto un accordo definitivo con gli Stati Uniti. Sia Wall Street che le borse europee non sembravano particolarmente preoccupate dalle notizie sui dazi. I futures sul EUROSTOXX 50 hanno segnato un lieve calo dello 0,3%. Anche i futures sul Nasdaq e quelli sull'S&P 500 hanno registrato una flessione contenuta dello 0,2%.



Quest'ultima è stata principalmente influenzata da una significativa contrazione del 6% nel titolo di Amazon, in seguito a risultati economici che non hanno soddisfatto le elevate aspettative. Con le notizie sui dazi ormai assimilate dai mercati, l'attenzione si sposta ora sui prossimi indicatori economici. Nel corso della giornata è prevista la pubblicazione del dato flash sull'inflazione dell'Eurozona, l'indice dei prezzi al consumo (IPC), per il mese di luglio. Le aspettative indicano un leggero allentamento, con una stima dell'1,9% su base annua, in calo dal 2,0% precedente. I mercati, ad oggi, hanno scontato solo un taglio di mezzo punto percentuale da parte della Banca Centrale Europea (BCE) entro l'inizio del prossimo anno. Successivamente, tutti gli occhi saranno puntati sui dati relativi all'occupazione statunitense, che si riveleranno cruciali per le speranze di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed) a settembre. Attualmente, la probabilità di un tale movimento è quotata solamente al 40%, un netto calo rispetto al 75% registrato solo un mese fa.



Sebbene i risultati eccezionali di aziende come Meta Platforms e Microsoft avessero inizialmente sostenuto Wall Street, i primi guadagni sono svaniti dopo la diffusione degli ultimi dati economici statunitensi. Le previsioni per luglio indicano un aumento di circa 110.000 unità nel numero di occupati. Contemporaneamente, il tasso di disoccupazione potrebbe aver registrato un lieve rialzo, salendo al 4,2% dal 4,1%. Qualsiasi sorpresa positiva in questi dati potrebbe ulteriormente allontanare la possibilità di un intervento della Fed il prossimo mese, fornendo un ulteriore slancio agli investitori che scommettono sul rafforzamento del dollaro. La valuta statunitense si avvia, infatti, a concludere la sua migliore settimana in quasi tre anni, con un guadagno del 2,5% rispetto alle altre principali divise mondiali. Questo consolida il suo recente trend al rialzo, dopo aver toccato i minimi da tre anni. Il dollaro ha trovato un solido supporto nella politica aggressiva della Fed, che ha finora resistito a qualsiasi allentamento monetario, anche a fronte dei rischi legati ai dazi.



In effetti, l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed ha mostrato un leggero aumento durante la notte, suggerendo un iniziale impatto delle nuove tariffe.