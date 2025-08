Il balzo di Unipol nel rating di Fitch Ratings: cosa rivela sulla sua solidità

Tale mossa ha rafforzato notevolmente la struttura patrimoniale del gruppo, indicando una gestione finanziaria prudente e mirata alla stabilità.





Come conseguenza diretta di questa politica virtuosa, anche i rating del debito emesso dal Gruppo Unipol hanno beneficiato di un incremento, ciascuno migliorato di un notch:

- Il debito senior unsecured è avanzato ad ‘A-‘ da ‘BBB+’;

- Il debito subordinato ha raggiunto ‘BBB’ da ‘BBB-‘;

- Il Restricted Tier 1 è stato promosso a ‘BBB-‘ da ‘BB+’.





La posizione di Unipol, in questo quadro, appare ulteriormente rafforzata se si considera il suo posizionamento rispetto al rating del Paese. Attualmente, il rating della compagnia si colloca ben tre notch al di sopra di quello nazionale, che è pari a ‘BBB positivo’. Questa differenza sottolinea una percezione di solidità intrinseca e di resilienza, indipendentemente dal contesto macroeconomico più ampio.





Questi miglioramenti non sono semplici numeri; rappresentano una chiara indicazione della solidità finanziaria di Unipol e della sua capacità di navigare in un ambiente di mercato in continua evoluzione.



La decisione di Fitch Ratings riflette una valutazione approfondita delle strategie adottate, mettendo in luce un percorso di crescita e di rafforzamento strutturale che promette stabilità per gli investitori e per il futuro del settore assicurativo.