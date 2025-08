HCOB PMI Manifatturiero Italia: a luglio il PMI a un soffio dalla crescita

Pur avvicinandosi al punto critico di 50.0 – la soglia che separa la crescita dalla contrazione – il valore resta appena al di sotto, segnalando ancora una fase di riduzione dell'attività. Tra i diversi componenti che formano l'indice PMI, uno solo ha continuato a esercitare una pressione negativa significativa: quello relativo all'occupazione. Per il resto, le dinamiche di mercato si sono mostrate meno severe. La riduzione dei nuovi ordini, per esempio, è stata minima a luglio. Le condizioni di mercato rimangono fragili, con incertezze sia all'interno dei confini nazionali sia a livello internazionale che continuano a influenzare negativamente le vendite. Anche la domanda proveniente dall'estero ha segnato un calo, ma con una intensità ugualmente lieve. Questa persistente debolezza delle vendite ha indotto le aziende a ridurre ancora una volta i volumi di produzione. Comunque sia, il ritmo di questa diminuzione è risultato più contenuto rispetto a giugno, mantenendosi su livelli minimi. La flessione produttiva ha coinvolto soprattutto il settore dei beni al consumo, seguito da quello dei beni intermedi.



Un'eccezione notevole è rappresentata dal comparto dei beni d'investimento, l'unico a registrare risultati positivi e a controbilanciare la tendenza generale al declino. Parallelamente, le aziende manifatturiere hanno continuato a tagliare i livelli occupazionali. Luglio ha segnato il decimo mese consecutivo di riduzioni. Sebbene il tasso di contrazione sia stato il più rapido degli ultimi tre mesi, è emerso che questi tagli sono stati perlopiù il risultato di dimissioni e pensionamenti, non tanto di licenziamenti. La capacità produttiva disponibile si è dimostrata sufficiente, consentendo anche una riduzione del lavoro inevaso, anche se con un ritmo più blando rispetto al mese precedente. La diminuzione dei livelli di acquisto è stata direttamente correlata alle vendite deboli, ma il tasso di riduzione si è comunque attenuato rispetto a giugno. Nonostante ciò, laddove gli acquisti sono stati effettuati, i tempi di consegna si sono allungati. Carenze di materiale e ritardi hanno contribuito a questo peggioramento, il più marcato dall'inizio del 2023. Per fronteggiare queste difficoltà, le imprese manifatturiere hanno iniziato ad aumentare le scorte di materiali e altri beni necessari per la produzione.



È la prima volta che si assiste a un incremento delle scorte in quasi tre anni, e il tasso di espansione è stato solido. Sul fronte dei prezzi, dopo un periodo di due mesi di calo, i dati di luglio hanno segnalato un ritorno dell'inflazione dei costi. Secondo i partecipanti all'indagine, questo è da attribuirsi principalmente all'aumento dei prezzi dei fattori produttivi, sebbene con un tasso minimo. Di conseguenza, l'incremento dei costi ha innescato un aumento altrettanto lieve dei prezzi di vendita, il primo in tre mesi. Ciononostante, si percepisce una maggiore fiducia nel futuro. Questa prospettiva più ottimista deriva in parte dalla quasi stabilizzazione delle condizioni operative. A sostenere queste previsioni di crescita vi sono il miglioramento atteso delle condizioni economiche e geopolitiche globali, il lancio di nuovi prodotti e l'acquisizione di nuovi clienti.