HCOB PMI Manifatturiero Eurozona: a luglio cresce leggermente la produzione

Nonostante questa serie positiva, il ritmo di crescita ha rallentato lievemente da giugno, configurandosi come il più debole da marzo. Questo andamento è stato influenzato, in parte, da un nuovo calo delle attività nascenti. La domanda, sebbene il suo peggioramento sia stato contenuto, ha registrato la flessione più rapida degli ultimi quattro mesi, con le vendite estere che hanno subìto un calo dopo una precedente fase di stabilizzazione, frenando così il volume complessivo dei nuovi ordini. Il panorama è variegato tra i paesi che compongono l'area dell'euro. L'Irlanda ha primeggiato a luglio, mostrando un'espansione, benché più lenta, comunque solida e continua. Si è assistito a una notevole ripresa anche nei Paesi Bassi e in Spagna, con le loro espansioni che si sono accelerate, raggiungendo i ritmi più rapidi rispettivamente in quattordici e sette mesi. La Grecia, dal canto suo, ha mantenuto la sua traiettoria di crescita, prolungando una sequenza positiva che dura ormai da due anni e mezzo.



Altri paesi hanno visto il loro PMI manifatturiero migliorare, ciononostante, sono rimasti al di sotto della soglia critica di 50.0, segnalando un peggioramento mensile, seppur meno marcato. Sia la Germania sia la Francia hanno registrato un leggero aumento del loro indice principale rispetto a giugno, con la Germania che ha raggiunto il suo livello più elevato in quasi tre anni. Tuttavia, la Francia, assieme all'Austria, ha riportato le prestazioni meno brillanti all'inizio del terzo trimestre. Le aziende manifatturiere dell'Eurozona hanno mostrato un cambiamento di rotta nelle loro strategie di contenimento dei costi. A luglio, sia gli acquisti di fattori produttivi sia l'occupazione si sono avvicinati alla stabilizzazione. Le riduzioni in questi ambiti sono state le più lente registrate rispettivamente negli ultimi trentasette e ventitré mesi, un segnale confortante. Per quanto riguarda i prezzi, il settore ha mantenuto una notevole stabilità.



Dopo tre mesi di calo, i prezzi di acquisto sono rimasti invariati, e i prezzi di vendita non hanno mostrato quasi alcun movimento. I dati dell'indagine di luglio hanno evidenziato una leggera intensificazione delle pressioni sulle catene di approvvigionamento. I tempi medi di consegna dei beni si sono allungati per il secondo mese consecutivo, al tasso più elevato da novembre 2022. Nonostante ciò, le scorte di materie prime e semilavorati hanno continuato a diminuire, seppur a ritmi più contenuti. Le aziende manifatturiere dell'Eurozona mantengono una visione ottimistica riguardo alla crescita nei prossimi dodici mesi. Il livello generale di fiducia, benché sia sceso rispetto al picco di giugno – il più alto in quaranta mesi – si posiziona ancora appena al di sopra della media di lungo termine, suggerendo una resilienza di fondo in un contesto economico in continua evoluzione.

Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, ha dichiarato: "Il settore manifatturiero nell'eurozona sta riprendendo un misurato vigore, principalmente con le economie minori che offrono motivi di ottimismo.

I PMI di Spagna e Paesi Bassi hanno mostrato una crescita economica più rapida, e Irlanda e Grecia rimangono in territorio di espansione. Nelle tre maggiori economie, oltre che in Austria, il PMI segnala che la recessione industriale si è notevolmente ridotta, ampliando di conseguenza la portata della ripresa. Con il nuovo quadro commerciale concordato tra l'UE e gli Stati Uniti, l'incertezza dovrebbe diminuire con i dati che indicano una continua tendenza al rialzo nei prossimi mesi. Al momento la Francia è il principale freno alla crescita del settore manifatturiero dell'eurozona, ed è particolarmente scoraggiante il fatto che la produzione francese è diminuita negli ultimi due mesi, mentre l'occupazione è leggermente aumentata nello stesso periodo. Il problema risiede nel conseguente calo della produttività, che rende la crescita economica ancora più difficile da raggiungere. In Germania, la situazione è rovesciata: la produzione cresce mentre l'occupazione si contrae. La Francia è anche penalizzata dalla prospettiva di un bilancio di austerità e dal rischio associato di dimissioni dell'attuale governo.

Ciò contrasta con la Germania, dove gran parte delle speranze di crescita si basano su una politica fiscale espansiva e una situazione politica significativamente più stabile che in Francia. Una minore incertezza politica e fiscale nella seconda economia più grande dell'eurozona sarebbe fondamentale ad aiutare il settore manifatturiero dell'eurozona a raggiungere una crescita sostenibile generale. La catena di approvvigionamento rimane relativamente sotto pressione, con i tempi di consegna in allungamento. Data la fragilità della ripresa, non è la domanda di beni a far sì che i clienti attendano più a lungo le loro merci. In tal senso, la volatilità delle politiche tariffarie statunitensi e l'incertezza derivante dalle tensioni geopolitiche potrebbero svolgere un ruolo chiave. Prevediamo che le aziende continueranno ad affrontare improvvise interruzioni della catena di approvvigionamento per il prossimo futuro ".





Classifica PMI Manifatturiero per Paese di luglio

- Irlanda: 53.2 (minimo in 2 mesi);

- Paesi: Bassi 51.9 (massimo in 14 mesi);

- Spagna: 51.9 (massimo in 7 mesi);

- Grecia: 51.7 (minimo in 8 mesi);

- Italia: 49.8 (massimo in 16 mesi);

- Germania: 49.1 (flash 49.2 e massimo in 35 mesi);

- Austria: 48.2 (massimo in 2 mesi);

- Francia: 48.2 (flash 48.4 e massimo in 2 mesi).