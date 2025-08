Axa acquisisce il 51% di Prima Assicurazioni: cosa accade ora?

Un traguardo notevole che la rende un attore imprescindibile. L'impatto di questa acquisizione sul mercato italiano appare evidente. L'operazione permetterà al Gruppo Axa di quasi raddoppiare le dimensioni del proprio business nel settore auto, rafforzando contemporaneamente la sua posizione nel canale di distribuzione diretta. Questo canale, che ha generato per il Gruppo 3,5 miliardi di premi nel 2024 in otto diverse aree geografiche, con posizioni di leadership in quattro, rappresenta una direttrice di crescita fondamentale. La distribuzione diretta offre infatti opportunità significative all'interno del comparto P&C Retail, intercettando una crescente fascia di clienti digitali e attenti al prezzo.

Grazie alla moderna piattaforma tecnologica di Prima Assicurazioni e al suo team di esperti digitali, l'acquisizione mira a potenziare le capacità di distribuzione diretta di Axa in tutta Europa. Questo innesto tecnologico e di competenza è visto come un acceleratore per il futuro del gruppo in un contesto sempre più orientato al digitale e all'eCommerce.



I termini finanziari dell'accordo prevedono l'acquisizione immediata del 51% per 0,5 miliardi di euro. Per il rimanente 49%, sono state stabilite opzioni call e put, a favore rispettivamente di Axa e degli azionisti di minoranza, con un prezzo di esercizio collegato ai futuri utili di Prima Assicurazioni. Tenendo conto del capitale necessario per sostenere la crescita attesa dei premi e del margine di sottoscrizione attualmente percepito dalle compagnie assicurative terze, il corrispettivo totale si traduce in un multiplo prezzo/utili previsto di circa 11x. L'operazione, che include la riacquisizione dei premi e del margine di sottoscrizione ora in capo ai "carrier" assicurativi esterni, comporterà un impatto di circa -6 punti sul coefficiente Solvency. Il completamento definitivo dell'operazione è subordinato alle consuete condizioni di chiusura, inclusa l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari. Si prevede che il processo si concluderà entro la fine del 2025. Una tempistica che sottolinea la complessità e la rilevanza di un'operazione di tale portata.



Patrick Cohen, chief executive officer di Axa European Markets & Health, ha espresso grande entusiasmo per l'annuncio. «Siamo molto entusiasti di annunciare l’acquisizione di Prima, che non solo rafforzerà significativamente la nostra posizione nel mercato italiano del ramo danni, ma rafforzerà anche il nostro business diretto nei mercati europei. Con Prima, stiamo acquisendo un operatore leader, con una piattaforma all’avanguardia e un insieme unico di competenze nel servire i clienti», ha affermato Cohen. Questo investimento è un chiaro segnale della fiducia di Axa nel potenziale di crescita del settore assicurativo italiano e della sua capacità di integrare nuove realtà in strategie più ampie. Insieme al team di Prima Assicurazioni, il gruppo francese confida di poter espandere ulteriormente il business diretto, ampliando la propria presenza di mercato a segmenti di clientela che si affiancano naturalmente a quelli già serviti dai canali distributivi tradizionali di Axa. Questa nuova acquisizione conferma ancora una volta che l'Italia è un mercato strategico per il Gruppo Axa, un'area dove continuare a investire con decisione.