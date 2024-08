HCOB PMI Settore Manifatturiero Italia: a luglio rallenta la contrazione

Le aziende manifatturiere italiane hanno continuato a ridurre i loro livelli occupazionali, segnando quindi il terzo mese consecutivo di tagli del personale. Detto ciò, il tasso di contrazione è stato solo marginale e spesso collegato dalle aziende campione al mancato rimpiazzamento del personale dimissionario. L’attuale livello occupazionale è risultato tuttavia ancora sufficiente a smaltire gli ordini in fase di lavorazione. In particolare, segnali di capacità produttiva in eccesso sono ormai evidenti da oltre due anni. Sebbene elevato, il tasso di calo del lavoro inevaso è stato il più lento da marzo.

Inflazione di nuovo in crescita

In un contesto di riduzioni delle vendite e di bisogni produttivi, le aziende hanno anche segnalato una riluttanza nell’acquisto di nuovi beni. Detto questo, il declino della quantità degli acquisti è stato il meno pronunciato da marzo 2023. Per far fronte alle esigenze di produzione, le aziende hanno attinto alle giacenze esistenti, il cui livello è però diminuito moderatamente e al tasso più debole in quattro mesi.