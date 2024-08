HCOB PMI Settore Manifatturiero Eurozona: a luglio ancora forte contrazione

Peggiora lo scenario della domanda

Secondo Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, “La diffusa opinione che la ripresa dell’eurozona avrebbe acquistato velocità nel corso del secondo trimestre dell’anno sta svanendo sempre più conseguentemente all’ultimo indice HCOB PMI del settore manifatturiero. Nei mesi precedenti sembrava che il settore stesse gradualmente uscendo dalla crisi produttiva osservata per svariati mesi, ma i dubbi apparsi a giugno si sono intensificati grazie al declino più rapido della produzione di luglio. Considerati i deboli dati, probabilmente abbasseremo le nostre previsioni sulla crescita del PIL annuale dello 0.8%. Il debole scenario della domanda è peggiorato da giugno, il che significa che l’incremento dei prezzi di acquisto non può essere trasferito facilmente ai clienti con un restringimento quindi dei profitti per le aziende. Se questa tendenza dovesse continuare, potrebbe creare problemi per gli investimenti e la crescita futura, con le aziende che potenzialmente potrebbero iniziare a tagliare i costi. Dall’altro lato, la Banca Centrale Europea potrebbe avere opinioni diverse al riguardo. Di certo, l’incremento dei prezzi di acquisto potrebbe far innalzare l’inflazione, ma il calo dei profitti probabilmente manterrà la pressione inflazionistica sotto controllo. La ripresa della domanda non avverrà a breve. I nuovi ordini, calati al momento per 27 mesi consecutivi, a luglio hanno riportato una contrazione ancora più rapida. Le aziende non sembrano avere molta speranza su una ripresa a breve termine e infatti a luglio hanno tagliato i loro livelli del personale ad un tasso maggiore e il loro ottimismo per la crescita della produzione futura è crollato al di sotto della media a lungo termine. Frena a luglio l’attività manifatturiera in senso lato. Tra le nazioni coperte dall’indagine PMI, solo la Grecia e la Spagna stanno osservando un’espansione significativa, anche se pure in questi casi, con un vigore drasticamente più lento. Austria e Germania hanno mostrato la debolezza maggiore. La contrazione generale ed elevata è sorprendente, e rende più probabile che il settore manifatturiero attraverserà momenti difficili nei mesi prossimi”.