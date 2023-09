BizBang Show: La trasformazione digitale è innovazione, competitività, occupazione, opportunità per i giovani



La trasformazione digitale interessa tutta l’azienda. Riguarda le vendite, il marketing, la comunicazione interna ed esterna, i processi produttivi e anche i prodotti, che, sia che essi siano servizi o prodotti materiali, vengono tutti impattati dall’innovazione tecnologica.

Tutto questo implica un impegno nel ripensare i modelli e i processi. Durante BizBang Show si farà il punto rispetto a queste tematiche grazie a numerose sessioni e tavole rotonde dedicate. Tra di esse "Creating Competitive Advantage through Digital Transformation and ICT Solutions”, "Building Competences and a Culture of Digital Innovation” solo per citare i titoli di alcuni incontri introduttivi.

Ci sarà spazio alle considerazioni dei CEO più visionari che stanno applicando con successo la trasformazione digitale nei processi delle proprie aziende e si guarderà al design come fattore in grado di umanizzare il fenomeno digitale ("The Human Side of Digital Transformation and the role of design"), alla supply chain e a come sta cambiando i settori dell’industria ("Revolutionizing Supply Chain and Manufacturing with Smart Solutions”) e alla sostenibilità, immancabile variabile anche quando si parla di Trasformazione Digitale ("Sustainability in the Digital Age: Balancing ESG and Digital Transformation”).