Eurozona: ad agosto inflazione annua al 9,1%. In Italia +8,4%



E’ una corsa che pare inarrestabile, nonostante gli sforzi della BCE con i rialzi dei tassi. E Germania, Italia, Spagna e Olanda – tra i Paesi principali - risentono particolarmente dell’impennata dei prezzi al consumo, meno (per ora) la Francia, che sfrutta il blocco degli aumenti dei beni energetici. Una situazione che non potrà esser sostenuta a lungo da imprese e famiglie, tenendo conto che l’autunno è ormai alle porte e l’inverno si preannuncia particolarmente difficile per molti Paesi Europei.

Secondo quanto comunicato da Eurostat, l'inflazione annua dell'eurozona dovrebbe attestarsi al 9,1% ad agosto 2022, in aumento rispetto all'8,9% di luglio. Considerando le principali componenti dell'inflazione nell'area dell'euro, l'energia dovrebbe avere il tasso annuo più elevato ad agosto (38,3%, rispetto al 39,6% di luglio), seguita da cibo, alcol e tabacco (10,6%, rispetto al 9,8% di luglio), dei beni industriali non energetici (5,0%, contro il 4,5% di luglio) e dei servizi (3,8%, contro il 3,7% di luglio).

Passando ai dati italiani provvisori rilasciati dall’Istat, analogamente all’eurozona, sono l’energia elettrica e il gas mercato libero che producono l’accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (in parte mitigata dal rallentamento di quelli dei carburanti) e che, insieme con gli alimentari lavorati e i beni durevoli, spingono l’inflazione a un livello (+8,4%) che non si registrava da dicembre 1985 (quando fu pari a +8,8%). Accelerano, così, l’inflazione al netto degli energetici e degli alimentari freschi (+4,4%; non era così da maggio 1996 quando fu +4,7%), al netto dei soli beni energetici (+4,9%; non era così da aprile 1996) e la crescita dei prezzi del cosiddetto “carrello della spesa” (+9,7%; un aumento che non si osservava da giugno 1984). Ma passiamo ai dati.