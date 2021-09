Istat: PIL II trimestre +2,7% su mese e +17,3% su anno. Lontani i livelli pre-covid



Il dato era prevedibile ma non scontato. Dopo le previsioni OCSE di ieri che ci hanno visto solo dietro l’incredibile UK (4,8% contro almeno 1,6% nel trimestre precedente, con una stima del +2,7% rispetto al +0,2% di inizio anno), Istat conferma in fase preliminare le previsioni. Siamo quindi in presenza, nonostante tutto, di una crescita sostenuta del Pil dell’economia italiana, con aumenti del 2,7% in termini congiunturali e del 17,3% in termini tendenziali.

C’è da notare che sempre secondo l’OCSE negli USA come in Germania, la crescita è aumentata dell'1,6% contro rispettivamente 1,5% e -2% nel trimestre precedente. In Francia e in Giappone il Pil è cresciuto rispettivamente dello 0,9% e dello 0,3%, dopo 0% e -0,9% nel trimestre precedente.

I Paesi che però oggi crescono di più sono quelli più lontani dal periodo pre-covid. Rispetto ai livelli pre-pandemia (quarto trimestre 2019), il Regno Unito vede lo scarto più significativo (-4,4%), seguito dall'Italia (-3,8%), dalla Francia e dalla Germania (entrambi -3,3%). Gli USA sono l'unica grande economia ad essere già tornata ai livelli 2019, con un Pil che supera di 0,8 punti i livelli pre-pandemia.

Tonando al nostro Paese, il forte recupero dell’attività produttiva riflette un aumento marcato del valore aggiunto sia nell’industria, sia nel terziario. Dal lato della domanda, a sostenere la crescita del Pil sono state le componenti interne dei consumi e degli investimenti il cui contributo è stato di +2,6 e +0,5 punti percentuali, mentre la componente estera ha fornito un apporto di 0,3 punti. Negativo è il contributo delle scorte per 0,8 punti percentuali. Le ore lavorate sono cresciute del 3,9% in termini congiunturali, le posizioni lavorative dell’1,9%, mentre i redditi pro capite sono risultati sostanzialmente stazionari.