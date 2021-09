Eurozona: ad agosto tasso di disoccupazione al 7,5%



Secondo quanto comunicato dall’Istat, ad agosto 2021 il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell’eurozona si è attestato al 7,5%, in calo dal 7,6% di luglio 2021 e dall'8,6% di agosto 2020. Il tasso di disoccupazione dell'UE è del 6,8% ad agosto 2021, in calo dal 6,9% di luglio 2021 e dal 7,7% di agosto 2020.

Eurostat stima che nell'agosto 2021 fossero disoccupati 14,469 milioni di uomini e donne nell'UE, di cui 12,162 milioni nell'area dell'euro. Rispetto a luglio 2021, il numero di disoccupati è diminuito di 224.000 unità nell'UE e di 261.000 unità in zona euro. Rispetto ad agosto 2020, la disoccupazione è diminuita di 1,965 milioni di unità nell'UE e di 1,861 milioni nell'area dell'euro.

In Italia l’Istat ha rilevato un 9,3%, mentre in Germania il tasso è al 3,6%, in Francia all’8,0% e in Spagna al 14,0%.

Disoccupazione giovanile

Ad agosto 2021, 2,833 milioni di giovani (soggetti di età al di sotto dei 25 anni) risultavano disoccupati nell'UE, di cui 2,317 milioni nell'area dell'euro. Il tasso di disoccupazione giovanile si attesta quindi al 16,2% nell'UE e al 16,4% nell'area dell'euro, in calo rispettivamente del 16,4% e del 16,7% del mese precedente. Rispetto a luglio 2021, la disoccupazione giovanile è diminuita di 66.000 unità nell'UE e di 63.000 nell'area dell'euro. Rispetto ad agosto 2020, la disoccupazione giovanile è diminuita di 508.000 unità nell'UE e di 471.000 nell'area dell'euro.