L'Istat conferma: crescita del 6,2% del Pil nel terzo trimestre



Il dato Istat sul Pil nel terzo trimestre è ottimo. Ma rimaniamo in attesa di vedere quale sarà l’impatto della nuova variante Omicron e, soprattutto, delle disposizioni in tema di greenpass entrate in vigore a ottobre e delle difficoltà di approvvigionamento delle industrie e del commercio causa interruzioni delle supply chain internazionale. Temiamo che sarà difficile mantenere l’elevato tasso di crescita finora realizzato, anche alla luce degli aumenti dei prodotti energetici. Inoltre, per onestà intellettuale, occorre rimarcare come 6,2% sia una performance notevole, ma che viene dopo un catastrofico -8.9% registrato nel 2020. L’Italia deve ancora recuperare oltre due punti e mezzo di Pil solo per ritornare ai livelli pre-covid. La situazione è molto chiara osservando il grafico.

In ogni caso, la stima completa dei conti economici trimestrali dell’Istat conferma una ripresa congiunturale sostenuta dell’economia italiana nel terzo trimestre, in misura pari al 2,6%, analogamente a quanto anticipato dalla stima preliminare. In termini tendenziali, la crescita rispetto al terzo trimestre del 2020 è risultata pari al 3,9% (era del 3,8% nella stima preliminare). Il risultato ha beneficiato, per il secondo trimestre consecutivo, di un forte recupero del settore dei servizi di mercato, di una crescita dell’industria, mentre è risultato ancora in flessione il settore agricolo. Dal lato della domanda, a sostenere la crescita del Pil sono stati soprattutto i consumi privati, ma contributi significativi sono venuti anche dagli investimenti e dalla componente estera. Le ore lavorate sono cresciute dell’1,4% in termini congiunturali, le posizioni lavorative dello 0,2%, mentre i redditi pro capite sono aumentati dello 0,5%.