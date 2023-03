AI Week 2023, si annuncia un successo



Quasi 1.000 imprenditori e manager italiani, oltre 150 relatori e aree destinate al networking B2B, più di 100 sponsor e workshop, 80 aziende coinvolte e addirittura 50 dimostrazioni pratiche: questi sono alcuni dei numeri più rappresentativi dell'evento in programma dal 17 al 21 aprile, giunto alla sua quarta edizione. Dietro all'organizzazione di questa settimana dedicata all'AI "addicted to AI" si trovano Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti, fondatori di IA Spiegata Semplice, che collaboreranno con IEG per l'occasione. "Questo evento è dedicato a tutti gli imprenditori che desiderano scoprire le potenzialità dell'IA", ha dichiarato Fiore.



Il momento dell'intelligenza artificiale

"Utilizzando l'intelligenza artificiale, un'azienda può sfruttare fino a 40 volte il suo potenziale". Con queste parole, Pasquale Viscanti, co-fondatore di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, la più grande community italiana dedicata alla scoperta dell'IA, annuncia la quarta edizione dell'AI Week (aiweek.it). L'evento è dedicato alla tecnologia del momento e, dal punto di vista organizzativo, è suddiviso in due fasi: dal 17 al 19 aprile, una serie di appuntamenti saranno disponibili sulla piattaforma AI Play (aiplay.it), mentre il 20 e il 21 aprile il Palacongressi di Rimini ospiterà l'intelligenza artificiale per due giornate intere. IA Spiegata Semplice collabora strategicamente con Italian Exhibition Group, leader nel settore delle manifestazioni fieristiche, per la realizzazione dell'evento. "Solo il 6% delle aziende italiane utilizza l'intelligenza artificiale per accrescere il proprio business e migliorare i servizi operativi a livello nazionale", afferma Giacinto Fiore, co-fondatore di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice e organizzatore dell'AI Week. "Insieme possiamo invertire il trend: l'IA è la tecnologia all'avanguardia di cui abbiamo bisogno, anche e soprattutto, per correre verso il futuro con coraggio e positività".