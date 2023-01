Cos'è ChatGPT e come funziona : una guida completa con opportunità e limiti

ChatGPT è in italiano?

ChatGPT è stato addestrato in lingua inglese, ma è in grado di comprendere tantissime lingue e di scrivere risposte in altrettante, per cui ChatGPT comprende e risponde in italiano. Alcune frasi potrebbero risultargli di difficile comprensione, soprattutto se si utilizzano termini tecnici in italiano (basta usarli in inglese!), per esempio, oppure frasi dialettali riproposte in italiano, ma in generale è in grado di comprendere e rispondere a tono. Le informazioni non sono aggiornate all'attualità, terminano al 2021, per cui non è utile per richiedere qualcosa che sta accadendo in questo istante. Per capirci, non ha minimamente idea della guerra in Ukraina.

ChatGPT rappresenta un'opportunità per tanti lavoratori, ma anche tanti rischi, ma procediamo con ordine.

Come si usa ChatGPT

ChatGPT può essere utilizzato attraverso un'interfaccia web o integrato in un'applicazione. Per usare ChatGPT, è sufficiente inserire una domanda o, come si dice in inglese, un prompt, e il modello genererà una risposta in tempo reale.

Può essere utilizzato per automatizzare conversazioni, creare contenuti, rispondere a domande frequenti e molto altro ancora.

Per utilizzare ChatGPT, è sufficiente accedere al suo sito web o integrarlo in un'applicazione. Dopo averlo invocato, basta digitare o incollare la domanda e attendere la risposta. ChatGPT utilizza un algoritmo di machine learning per analizzare la domanda e fornire una risposta coerente e precisa.

Per iniziare ad utilizzare ChatGPT, seguire questi passaggi:

- Vai alla pagina principale del servizio cliccando sul link fornito

- Clicca sul pulsante "Try ChatGPT" e poi premi sul bottone "Sign up" nella nuova pagina aperta

- Registrati tramite indirizzo email, account Google o Microsoft Account

- Fornisci il tuo nome, cognome e numero di telefono per verificare il tuo account



Ora si è pronti per utilizzare ChatGPT: l'interfaccia è semplice e minimalista.