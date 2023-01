Commercio estero extraUE: a dicembre -2,6% l'export e -4,2% l'import su mese



Notevole calo delle esportazioni nell’ultimo mese dell’anno. La flessione congiunturale dell’export verso i Paesi extraUe è però condizionata da operazioni occasionali di elevato impatto (cantieristica navale), registrate a dicembre e a novembre, al netto delle quali si stima un calo meno ampio (-0,7%). Su base annua, l’Istat rileva un rallentamento della crescita sia dell’export sia, in misura più accentuata, dell’import. Il saldo commerciale si conferma positivo per il secondo mese consecutivo.

Nel complesso del 2022, l’export verso i Paesi extra Ue registra una crescita del 20,2%, spiegato per un terzo dall’aumento delle vendite di beni di consumo non durevoli; l’import, una crescita molto più marcata (+54,3%) e per quasi due terzi dovuta ai maggiori acquisti di prodotti energetici. Il 2022 si chiude con un deficit commerciale che supera i -25 miliardi di euro, a fronte di un avanzo di circa 38 miliardi del 2021. Ma passiamo ai dati.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, a dicembre 2022 si stima per l’interscambio commerciale con i Paesi extra Ue27, una diminuzione congiunturale per entrambi i flussi, più ampia per le importazioni (-4,2%) rispetto alle esportazioni (-2,6%).

La diminuzione su base mensile dell’export riguarda tutti i raggruppamenti principali di industrie, a esclusione di beni di consumo non durevoli (+0,4%), ed è spiegata soprattutto dal calo delle vendite di beni strumentali (-6,4%). Per l’import, la flessione congiunturale è generalizzata e più ampia per beni strumentali (-9,0%).