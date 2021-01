"The start-up of you" insegna come "accelerare se stessi" e diventare startup



Reid Hoffman, co-fondatore di LinkedIn e autore di "The Start-up of You" sostiene che il libro che ha scritto insegna come accelerare la propria carriera nel mondo competitivo di oggi. Non è un libro nuovo, è del 2012, eppure ha successo ancora oggi. Cerchiamo di capire i motivi di questo successo e perché la formula funziona.

Infatti, non è una questione di carriera, non è così, almeno, non è solo così.

"The start-up of you" insegna come "accelerare se stessi" in ogni aspetto della vita, non solo in termini di carriera, ma proprio nel percorso della vita intesa integralmente.

Premessa

Non è un segreto che il mondo di oggi sia competitivo e duro.

Internet e le reti di social media ci ricordano sempre che qualunque cosa stiamo facendo, qualcun altro può farlo meglio o più velocemente. In un mondo feroce e con molta qualità e talento, è essenziale sapere come accelerare se stessi. Ecco perché la chiave per raggiungere gli obiettivi è gestire la vita come se fosse una start-up.

Attendere?

Bene, lasciatemi spiegare: le start-up investono in se stesse, costruiscono le loro reti professionali, corrono rischi intelligenti e non hanno paura di fare perno.

"The start-up of you" - afferma che quelle abilità sono simili a quelle che è necessario acquisire per andare avanti oggi. E pensando a tante persone di successo che apprezziamo, questo sembra avere ha senso.