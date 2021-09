Il cinese si impara con l'intelligenza artificiale (vale per tutte le lingue)

Come funziona Edugo

La piattaforma Edugo si basa su un software unico che negli anni si è perfezionato per andare incontro alle esigenze delle scuole che hanno bisogno di rendere scalabile il proprio business. "Partiamo dal presupposto che questa è una piattaforma per l’insegnamento a distanza" racconta Tomasello. «"Normalmente, l’unico elemento non scalabile in un sistema di questo tipo è l’insegnante. Attraverso la nostra piattaforma, il lavoro di un singolo teacher viene invece ottimizzato. Dopo ogni lezione dal vivo, infatti, Edugo genera in pochi minuti una revisione completa della lezione, consentendo così agli studenti di padroneggiare e praticare la lingua con contenuti personalizzati e interattivi, oltre a offrire loro un feedback istantaneo sulle loro prestazioni. Il lavoro dell'insegnante viene così notevolmente semplificato". In pratica, ogni lezione tenuta dal vivo viene elaborata dall’Intelligenza Artificiale che estrapola regole, sintassi, pronuncia e grammatica e crea degli esercizi ad hoc che lo studente potrà continuare a studiare sotto forma di esercitazioni, senza rendere nuovamente necessaria la presenza dell’insegnate. "Il sistema IA personalizza le lezioni battendo sui punti critici evidenziati dallo studente in modo da non rendere noiose le sessioni, ma estremamente mirate ed efficaci - prosegue Tomasello -. Abbiamo condotto dei test e quello che ne è venuto fuori è una velocità di apprendimento 5 volte superiore a un percorso tradizionale" .

La raccolta fondi su CrossFund.asia

Fondata a Hong Kong nel maggio 2019, Edugo è una startup dal team internazionale ma con una forte componente italiana che fornisce la propria tecnologia ad almeno 30 istituti linguistici sparsi in tutto il mondo ed è in grado di insegnare otto lingue diverse: cinese, francese, inglese, spagnolo, portoghese, italiano, tedesco e olandese.

"Abbiamo una roadmap e una visione del futuro molto ambiziosa - conclude Tomasello. - Dal 2000, i ricavi nel settore dell’e-learning sono cresciuti di oltre il 900% e grazie alla nostra tecnologia unica siamo in grado aspirare a un ruolo da protagonisti in questo ecosistema. Non è un caso se uno dei principali player del settore ha già manifestato l’intenzione di acquisire una fetta importante delle quote di Edugo. Tuttavia, al momento abbiamo lanciato una campagna sulla piattaforma crossfund.asia per una raccolta di 500mila dollari che ci servirà a scalare più velocemente"..