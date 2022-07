Pil: nel secondo semestre +1.0%. Eurozona +0,7%



Nel secondo trimestre dell’anno l’economia italiana fa registrare una crescita dell’1% in termini congiunturali e del 4,6% in termini tendenziali. La fase espansiva del Pil prosegue pertanto per il sesto trimestre consecutivo, in accelerazione rispetto al primo trimestre dell’anno, quando la crescita era risultata lievemente positiva. La crescita acquisita per il 2022 è pari al 3,4%.

Questa stima riflette dal lato della produzione un calo dell’agricoltura e una crescita sia nell’industria sia nei servizi. Un contributo positivo alla crescita è derivato dalla componente nazionale, mentre la componente estera netta ha generato un apporto negativo.

L’Italia fa comunque meglio dell’eurozona. Nel secondo trimestre 2022 il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,7% nell'eurozona e dello 0,6% nell'UE, rispetto al trimestre precedente, secondo una stima flash preliminare pubblicata da Eurostat. Nel primo trimestre del 2022 il PIL era cresciuto dello 0,5% nell'area dell'euro e dello 0,6% nell'UE. La Germania ha fatto registrare un dato invariato mentre la Francia ha visto una crescita dello 0,5%. Ma torniamo ai dati italiani.

