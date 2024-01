Le tendenze del giornalismo nel 2024: quanta tecnologia e AI!



Abbiamo chiesto a Gigi Beltrame, il direttore di BusinessCommunity.it, di provare a immaginare cosa potrebbe accadere nel 2024 per il giornalismo. Questa intervista è andata in onda su SkyTG24 il 27 dicembre 2023, qui una sintesi. Il panorama del giornalismo, e quello tecnologico ed economico-finanziario in particolare, sta attraversando una fase di significativa evoluzione. Esaminiamo le prospettive, identificando le tendenze chiave che delineeranno il futuro del giornalismo.

L'approccio centrato sull'audience: scrivere per le persone, non per gli algoritmi

In un'era in cui l'attenzione dell'audience è sempre più preziosa, si pone un'enfasi maggiore sulla qualità e l'autenticità del contenuto. Scrivere per le persone anziché per algoritmi diventa cruciale, promuovendo una connessione più significativa con un pubblico sempre più esigente.

Il podcast va al cuore della narrazione

I podcast emergono come elemento centrale nella narrazione, integrandosi con video e social media. Questa sinergia apre nuove porte per uno storytelling coinvolgente e un maggiore coinvolgimento del pubblico.

L'impatto del giornalismo: dai sensazionalismi alla realtà

Il ruolo cruciale del giornalismo nell'incidere sulla società si rivela attraverso l'analisi di temi cruciali come la crisi climatica. L'attenzione si sposta verso storie significative che possono fare la differenza a livello sociale, politico ed economico.

Relazioni dirette per la redditività

Un cambio di paradigma si delinea, passando dalla ricerca di navigatori anonimi a relazioni dirette con i lettori.