Pil: la stima preliminare per il I trimestre è -0,2 su precedente e +5,8% tendenziale



Era nell’aria e nelle dichiarazioni di tutti gli esperti. La crescita che già aveva fortemente rallentato a fine 2021, nel I trimestre 2022 si è fermata e con un risultato negativo. Il problema non è legato solo alla guerra tra Russia e Ucraina, ma vede le sue radici nella dissennata politica energetica imposta dalla Commissione Europea, che ha deciso a metà dello scorso anno di intraprendere un una politica di abbandono delle fonti fossili senza avere un solido piano alternativo di approvvigionamento.

L’abbandono del gas e del petrolio da Mosca sono arrivati solo successivamente. La scelta di andare sul mercato libero olandese per le forniture di gas e non su i consueti accordi a lungo termine con la Russia, si sta dimostrando autolesionista proprio per i Paesi più legati a queste forniture, come Germania, Austria e Italia. E non siamo che all’inizio, visto che Von der Leyen ha annunciato una prossima rinuncia a gas e petrolio russi. Chissà cosa ne pensano gli industriali tedeschi e italiani, già alle prese con aumenti pazzeschi delle materie prime, supply chain globali interrotte (in Cina c’è un nuovo ed esteso lockdown), un’inflazione alle stelle e un euro che ogni giorno che passa si deprezza sul dollaro.

In ogni caso, Per l’economia italiana, dopo quattro trimestri di crescita sostenuta, registra nel primo trimestre del 2022 una lieve flessione dell’attività. In termini tendenziali, la crescita è ancora risultata molto sostenuta, di poco inferiore al 6 per cento. La stima preliminare che ha, come sempre, natura provvisoria, riflette dal lato dell’offerta una crescita dell’agricoltura, una sostanziale stazionarietà dell’industria e un calo dei servizi. Ma guardiamo i dati più in profondità.