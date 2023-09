Google DeepMind rivoluziona i watermark per le immagini generate dall'Intelligenza Artificiale



Google DeepMind ha introdotto uno strumento innovativo per il watermark delle immagini generate da intelligenza artificiale.

È la prima grande azienda tecnologica a lanciarne pubblicamente uno, dopo che un gruppo di aziende si è impegnato a svilupparli presso la Casa Bianca a luglio.

Infatti, Google DeepMind ha presentato uno strumento nuovo di zecca chiamato SynthID, che etichetta se le immagini sono state generate mediante intelligenza artificiale.

Questo strumento sarà inizialmente disponibile solo per gli utenti del generatore di immagini basato su intelligenza artificiale di Google, Imagen, ospitato sulla piattaforma di apprendimento automatico Vertex di Google Cloud.

Gli utenti potranno generare immagini utilizzando Imagen e poi scegliere se aggiungere o meno una marcatura d'acqua.

L'obiettivo è aiutare le persone a riconoscere quando il contenuto generato da IA viene presentato come reale o a proteggere il copyright.

Nell'ultimo anno, la grande popolarità dei modelli generativi di IA ha portato anche alla proliferazione di deepfake generati da IA, pornografia non consensuale e violazioni del copyright. Il watermark, una tecnica in cui si nasconde un segnale in un pezzo di testo o in un'immagine per identificarlo come generato da IA, è diventata una delle idee più popolari proposte per contrastare tali danni.