Capire cosa sono gli NFT - Non-fungible tokens spiegati bene



I token non fungibili (NFT - non-fungible tokens) sono un tipo di asset digitale. Sono esplosi in fatto di popolarità quest'anno, con opere d'arte NFT vendute per milioni di dollari e sono diventati davvero mainstream. Il fatto più eclatante è che la casa d'aste Christie's ha venduto la prima opera d'arte NFT - un collage di immagini dell'artista digitale Beeple per l'incredibile cifra di 69,3 milioni di dollari - e le NFT hanno improvvisamente catturato l'attenzione del mondo, per esempio i musicisti del gruppo rock Kings of Leon che li hanno utilizzati per il loro ultimo album.

Cosa sono gli NFT?

Gli NFT trasformano le opere d'arte digitali e altri oggetti da collezione in beni unici e verificabili che sono facili da scambiare attraverso una blockchain. Anche se questo può essere tutt'altro che semplice da capire per i non addetti ai lavori, il guadagno è stato enorme per molti artisti, musicisti, influencer e simili, con investitori che spendono fior di dollari per possedere versioni NFT di immagini digitali. Ad esempio, il primo tweet di Jack Dorsey è ora all'asta per 2,5 milioni di dollari, un video clip di una schiacciata di LeBron James è stato venduto per oltre 200.000 dollari e una GIF di "Nyan Cat" vecchia di dieci anni è andata per 600.000 dollari.

Un NFT è, in sostanza, un bene digitale da collezione, che detiene valore come una forma di criptovaluta, esattamente come un bitcoin. Proprio come l'arte è vista come un investimento che detiene valore, ora lo sono anche gli NFT.

Come fa un NFT a raggiungere un certo valore?

Per prima cosa, analizziamo il termine. NFT sta per token non fungibile, che significa non scambiabile. Un token digitale è un tipo di criptovaluta, proprio come Bitcoin o Ethereum. Ma a differenza di una moneta standard nella blockchain di Bitcoin, un NFT è unico e non può essere scambiato in modo simile (quindi, non fungibile).