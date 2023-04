Eurozona: nel primo trimestre Pil in crescita dello 0,1%. Italia +0,5%



Secondo quanto comunicato da Eurostat, nella stima flash preliminare del primo trimestre del 2023, il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,1% nell'area dell'euro e dello 0,3% nell'UE rispetto al trimestre precedente.

Nel quarto trimestre del 2022, il PIL era rimasto stabile nell'area dell'euro ed era diminuito dello 0,1% nell'UE.

Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il PIL destagionalizzato è aumentato dell'1,3% sia nell'area dell'euro che nell'UE nel primo trimestre del 2023, dopo il +1,8% nell'area dell'euro e il +1,7% nell'UE nel precedente trimestre.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati per il primo trimestre del 2023, il Portogallo (+1,6%) ha registrato l'aumento più elevato rispetto al trimestre precedente, seguito da Spagna, Italia e Lettonia (tutti +0,5%). Diminuzioni sono state registrate in Irlanda (-2,7%) e in Austria (-0,3%). La Francia ha fatto registrare un +0,2%, mentre in Germania il dato è invariato.

I tassi di crescita tendenziali (anno su anno) sono stati positivi per tutti i Paesi ad eccezione della Germania (-0,1%). L’Italia ha fatto registrare un +1,8%, la Francia un +0,8% e la Spagna un +3,8%.

Secondo l’Istat, la stima preliminare italiana, riflette dal lato dell’offerta una crescita sia del comparto industriale, sia di quello dei servizi, mentre il settore primario registra una stazionarietà. Dal lato della domanda il contributo alla crescita del Pil risulta positivo sia per la componente nazionale, sia per la componente estera.