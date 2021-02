Perché Clubhouse non c'è per Android e perché non sarà davvero per tutti



Clubhouse, l'app del momento, non ha ancora una versione per i dispositivi Android.

Se non avete sentito parlare di Clubhouse, si tratta di un'app che è l'ultima moda a livello di social media.

Di fatto, si tratta di un esperimento davvero interessante che sfrutta le conversazioni dal vivo e che in sostanza riunisce il meglio dei podcast e dei social network in un'unica ricca esperienza.

Esclusiva Apple iOS

Fino ad ora è stato disponibile solo su iPhone. Ma i programmatori hanno dichiarato che il rilascio di Clubhouse per Android è in arrivo.

Non è raro che i social network come Clubhouse siano in ritardo nelle loro versioni Android. In effetti, c'è una "lunga storia" di questo tipo, da Instagram a Snapchat.

I motivi sono ovviamente diversi. C'è certamente un elemento legato alla tecnologia e alla tipologia di utenza, perché le aziende hanno deciso che i dati demografici di iOS hanno più senso per far decollare le app dei social media, ma ci sono anche ragioni più tangibili.

Snapchat è stato esclusivo per iOS per un anno perché quei dispositivi hanno un hardware della fotocamera più controllato, il che ha reso l'esperienza dell'utente più prevedibile nei primi giorni. Come si sa, Android non ha configurazioni hardware standard e questo chiaramente incide sulle prestazioni.

Il problema della qualità del microfono

Clubhouse sfrutta l'ottima qualità audio degli iPhone, utile per gestire sia la qualità della registrazione che per controllare il livello di compressione dei dati. Notoriamente, la qualità dei microfoni dei dispositivi Android di fascia media e bassa, per indenderci quelli che costano sotto i 300 euro, non solo non hanno microfoni all'altezza e una gestione del rumore di sottofondo ottimizzata per rimuoverlo almeno in parte, anche a livello di altoparlanti per la riproduzione audio il livello è mediamente basso.