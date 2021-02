Anche se vaccinati bisogna portare la mascherina e prendere precauzioni



Sembra una banalità, ma così non è.

Le persone già vaccinate per il Covid19 devono comunque prestare la massima attenzione.

Infatti, il Centers for Disease Control afferma che anche le persone completamente vaccinate per coronavirus devono continuare a seguire le misure di sicurezza per la prevenzione della salute pubblica. Mentre i vaccini creati da Moderna e Pfizer-BioNTech hanno dimostrato di essere molto efficaci nel prevenire malattie gravi e persino in molti casi morte da Covid, non è chiaro in questa fase se impediscono la trasmissione.

Non è banale, ma è anche il motivo per cui il personale sanitario, che ha già ricevuto la prima dose di vaccino e in qualche caso già la seconda, non ha abbandonato l'abitudine di indossare la mascherina, utilizzare i guanti, disinfettarsi e mantenere il distanziamento sociale.

Molte aziende stanno pensando di tornare alla normalità nel momento in cui una parte dei lavoratori venisse vaccinata, ma è chiaro che non si potrà tornare, nel breve periodo, a una situazione pre-coronavirus perché non bisogna abbassare la guardia. Ci vorrà parecchio tempo per capire se l'umanità sta battendo il Covid19.



Il dottor Anthony Fauci, consigliere medico capo della Casa Bianca, ha affermato che è possibile che gli americani debbano continuare a indossare maschere fino al 2022, durante un’intervista con lo ” Stato dell’Unione ” della CNN domenica. La necessità di maschere dipende dal livello di virus che circola in una comunità.

“Anche se vedi il livello della pandemia scendere davvero, anche se fosse molto basso, anche se apparentemente fosse a zero, c’è una minaccia minima, ma comunque esistente, che potresti essere entrato in contatto con qualcuno che è stato infettato”, ha detto Fauci.

E' invece possibile che tra persone vaccinate si possa tornare alla normalità? Se l'ambiente è di persone vaccinate, le probabilità di essere contagiati è enormemente più bassa. I problemi sorgono quando si incontrano persone non vaccinate.