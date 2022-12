Prestiti personali: 3 fattori da tener presente

Si tratta di un finanziamento che consente di avere a disposizione una liquidità aggiuntiva da utilizzare per molteplici fini. Le destinazioni principali interessano auto, altri veicoli, casa e lavoro, consolidamento, persona e famiglia, prestito green.

Il prestito personale diventa davvero versatile e in grado di dare risposte concrete rispetto al tempo presente. Ancora di più nelle soluzioni online che risultano in grado di offrire, come nel caso di Findomestic, condizioni trasparenti e al passo con le necessità degli utenti. Vediamo meglio quali.

2 - Flessibilità e trasparenza: i tratti distintivi di Findomestic

I punti di forza del prestito personale Findomestic sono indubbiamente due: trasparenza delle condizioni e flessibilità. A tal proposito segnaliamo che:

- Ottenere il finanziamento è semplice, in quanto la procedura avviene interamente online.

- È possibile cambiare l’importo della rata o in alternativa saltarne una a ogni anno del prestito dopo aver pagato regolarmente le prime sei rate. Il tutto a patto di saldare 11 rate di fila tra un salto della rata e l’altro e non cumulativamente.

- L’ammontare del prestito è compreso tra i 1.000 e i 60.000 euro.

- Le spese accessorie sono pari a zero: non sono a carico della persona che sottoscrive il finanziamento.

Le spese accessorie presentano un importo tutt’altro che secondario. Riguardano, entrando più nel dettaglio, le operazioni di apertura e chiusura della pratica, le comunicazioni periodiche, le spese di incasso e gestione. Findomestic permette di averle già incluse, a fronte di un contratto a misura della persona. Un plus di non poco conto.

3 - Un prestito a portata di smartphone

Se agli inizi della sua introduzione il telefonino rappresentava soprattutto uno status symbol oggi non è più così: i nuovi modelli hanno fatto diventare questo dispositivo un compagno indispensabile nella vita di tutti i giorni.

Il prestito personale è, nelle formule online come quella di Findomestic, interamente fruibile da cellulare. Da mobile è possibile fare la simulazione del finanziamento, caricare i documenti richiesti e ricevere in poco tempo l’esito, concludendo la richiesta con la firma digitale.