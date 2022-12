La crisi climatica è un problema di ineguaglianza (e dobbiamo tenerne conto)



Quando si parla di ambiente e quando si parla di uguaglianza dobbiamo renderci conto che il tema è estremamente vasto e non tutti sono davvero uguali, sia come consumatori, sia come inquinatori, sia come persone attente al pianeta.

Partiamo da una citazione: "l'ambiente non è un problema di cui dobbiamo prenderci cura. È la casa che condividiamo tutti" di Jacques-Yves Cousteau.

I recenti studi condotti a livello mondiale hanno evidenziato come l'impatto umano sull'emissione di gas serra, l'uso dell'energia, dell'acqua e dei materiali, nonché le emissioni di mercurio, siano influenzati da diverse variabili, come la tecnologia, la struttura della produzione, il mix di prodotti richiesti dai consumatori, il consumo pro capite e la popolazione.

La questione non è per niente banale, perché Secondo queste analisi, il cambiamento tecnologico e il consumo pro capite sono i principali fattori che determinano l'impatto ambientale dell'uomo.

Mentre il primo agisce come un freno, il secondo rappresenta un acceleratore dell'impatto globale.

Negli ultimi decenni, la crescita dei consumi (che in parte è attribuibile alla popolazione) ha spesso superato gli effetti positivi dei cambiamenti tecnologici. Questo vale sia a livello globale che per molti singoli paesi. Le ricerche dimostrano che l'aumento dei consumi ha neutralizzato o addirittura annullato i guadagni ottenuti attraverso il cambiamento tecnologico, che dovrebbe ridurre l'impatto ambientale.