Crypto wallet o self storage per NFT e cryptovalute: un problema da risolvere

Cosa sono i crypto wallet (portafogli crittografici)?

I portafogli crittografici sono strumenti che ti permettono di conservare e trasferire la tua criptovaluta in modo sicuro. Ci sono due tipi di portafogli crittografici: quelli software, che si possono usare online, e quelli hardware, che sono come delle unità USB fisiche dove puoi conservare le tue monete in modo offline. Per proteggere ancora di più il tuo portafoglio hardware, puoi metterlo in una cassaforte o in una cassetta di sicurezza. Le chiavi private proteggono le tue criptovalute, proprio come la tecnologia che protegge i dati della tua carta di credito quando fai acquisti online. Ci sono anche i portafogli ospitati o di custodia, ma questi non sono veri e propri portafogli autocustoditi. Sono invece conservati da intermediari o piattaforme online, e potrebbero essere meno sicuri. Se devi scegliere il miglior portafoglio per te, considera se la sicurezza e la privacy sono importanti per te o se hai bisogno di aiuto per ricordare le tue password.

Crypto wallet o Self-storage?

Un crypto wallet (o portafoglio crittografico) è uno strumento che ti permette di conservare e trasferire la tua criptovaluta in modo sicuro. Esistono diversi tipi di crypto wallet, come quelli software che si possono usare online e quelli hardware che sono come delle unità USB fisiche dove puoi conservare le tue monete in modo offline.

Il self-storage per le criptovalute e gli NFT (Token Non Fungibili) è il modo in cui conservi da solo le tue criptovalute e NFT, senza affidarle a terzi. Ciò significa che invece di passare attraverso una terza parte, come una banca o un istituto finanziario, puoi archiviare la tua criptovaluta sulla blockchain e accedervi utilizzando una chiave privata.

In sintesi, un crypto wallet è lo strumento che utilizzi per conservare e trasferire la tua criptovaluta, mentre il self-storage è il modo in cui conservi da solo le tue criptovalute e NFT, senza affidarle a terzi.

Perché è preferibile il self-storage?

Gli esperti consigliano vivamente di utilizzare il self-storage per la tua criptovaluta, ovvero di conservarla da solo e non affidarla a terzi. Tuttavia, è importante fare una ricerca accurata e decidere quale tipo di portafoglio (hardware, software o di custodia) sia più adatto alle tue esigenze.