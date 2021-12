Piccole riflessioni (non richieste) su investimenti e asset class (con classifica)



Alla fine dell'anno si tracciano le righe e si traggono delle conclusioni.

Il 2021 non è ancora finito, ma a livello di asset class possiamo fare delle considerazioni.

Il CIX100 è l'indice finanziario più redditizio

Non c'è dubbio che il CIX100 ha dominato i mercati. Noto come Crypto Index 100, raccoglie le prime 100 crypto per capitalizzazione sul mercato.

E' utile ricordare che il 2021 è stato decisamente l'anno delle monete virtuali, delle crypto valute e i crypto asset hanno guadagnato i primi posti in classifica in termini di rendimento, staccando nettamente il mercato azionario e le materie prime.

Quella che potrebbe essere considerata la stella del CIX100, il Bitcoin, ha realizzato un +152%, mentre l'indice ha totalizzato +179%!

Questo significa che molte altre valute virtuali hanno ottenuto risultati migliori.

Il rendimento delle asset class nel 2021

Quando si vanno ad analizzare i rendimenti, si cerca sempre di comprendere quali sono quelli che hanno avuto performance migliori.

Abbiamo detto che al primo posto c'è il CIX100, poi c'è lo Standard & Poor 100, che ha ottenuto un +29%, poi il Nasdaq Index 100 (NASDAQ-100 Index), con un +28%.