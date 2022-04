Commercio estero extra UE: a marzo export +2,0% e import +2,3% su mese. Ma su anno energia +176,1%



Se non ci fosse il problema legato alle forniture energetiche, i cui prezzi sono letteralmente esplosi, potremmo dire che l’Italia che guarda ai mercati esteri si starebbe comportando molto bene. E nonostante l’embargo verso la Russia. Infatti, per l’Istat, a marzo 2022 l’export verso i Paesi extra UE si conferma in aumento su base mensile, trainato in particolare dalle vendite di beni di consumo non durevoli e strumentali. Nella media del primo trimestre dell’anno, la dinamica congiunturale è ampiamente positiva.

Su base annua, la crescita dell’export accelera ulteriormente (+22,1%, era +21,1% a febbraio) ed è spiegata per oltre un terzo dalle maggiori vendite di beni di consumo non durevoli.

Gli acquisti di prodotti energetici – soprattutto da Russia e paesi OPEC – contribuiscono per 36 punti percentuali al marcato aumento tendenziale delle importazioni italiane dai Paesi extra Ue. Il deficit energetico si amplia notevolmente ma il saldo nell’interscambio di prodotti non energetici è ampiamente positivo e in contenuto aumento rispetto a un anno prima. Ma passiamo ai dati.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, a marzo 2022 si stima per l’interscambio commerciale con i Paesi extra UE27, un aumento congiunturale per entrambi i flussi, lievemente più ampio per le importazioni (+2,3%) rispetto alle esportazioni (+2,0%).