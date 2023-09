Ford Kuga, l'automobile a misura di business



Combinando tecnologia, spazio, flessibilità e comfort, le vetture Ford Kuga strizzano sempre più l'occhio al business. E sono disponibili anche in versione Plug-in Hybrid, Full Hybrid o con motore EcoBoost a benzina e diesel EcoBlue. Le diverse motorizzazioni consentono di ottenere prestazioni adatte a ogni esigenza di business. Dai liberi professionisti che devono muoversi in città ai titolari di azienda costantemente in viaggio, e in generale a chiunque abbia una partita IVA: a loro è dedicata un'offerta speciale.

Diverse esigenze, diverse motorizzazioni

Ford Kuga Plug-In Hybrid è stato l'ibrido plug-in (PHEV) più venduto in Europa nel 2022. Si caratterizza per avere possibilità di scelta tra quattro modalità di guida elettrica (EV), per poter selezionare l'alimentazione da motore elettrico a benzina o disporre di una combinazione di entrambi. La modalità "EV Adesso", inoltre, consente al veicolo un'autonomia fino a 87 km ad alimentazione esclusivamente elettrica. La Kuga Hybrid con tecnologia self-charging, invece, combina un motore Duratec da 2,5 litri ad alta efficienza a un grande motore elettrico alimentato a batteria, disponibile anche con trazione integrale AWD. I vantaggi? Recupero dell'energia solitamente persa durante la decelerazione, risparmio di carburante e possibilità di percorrere anche brevi distanze ad alimentazione esclusivamente elettrica.

Un bonus per le partite IVA che scelgono Ford Kuga

Qualsiasi motorizzazione scelgano, i possessori di Partita IVA possono beneficiare di un'offerta vantaggiosa a loro dedicata, rivolta a liberi professionisti e titolari di una ditta individuale o di una piccola azienda. Per loro, è previsto un bonus aggiuntivo fino a 2.000 euro per l'acquisto di un veicolo della gamma Ibrida Ford.