Intesa Sanpaolo-Prometeia: l’industria manifatturiera italiana potrà chiudere il 2022 con un fatturato in crescita

Flessione inferiore alla media manifatturiera per Alimentare e bevande (-0,3%), sostenuto da una componente di spese incomprimibili e Autoveicoli e moto (-0,5%), dopo la mancata ripartenza del 2022. I cali più consistenti riguarderanno, invece, i produttori di beni voluttuari del Sistema moda (-2,1%), sebbene in un quadro di maggiore tenuta della domanda internazionale di beni di lusso, e di durevoli per la casa, soprattutto Mobili (-1,8%), che scontano però anche un calo fisiologico dopo l'exploit registrato negli anni pandemici, quando hanno beneficiato di un'impennata dei consumi determinata da una nuova percezione del vivere l'ambiente domestico. In contrazione moderata gli Elettrodomestici (-0,6%), dove alcuni segmenti di spesa continueranno a restare trainanti, in particolare elettrodomestici e apparecchi a basso consumo energetico. In difficoltà anche i produttori di intermedi, a iniziare ancora una volta da Intermedi chimici (-2,1%) e Metallurgia (-1,4%), penalizzati dalla prudenza nella ricostituzione delle scorte dei settori a valle. Tra questi citiamo in particolare la Meccanica (-1,9%), che sconterà gli effetti del rallentamento del ciclo degli investimenti sui mercati internazionali e su quello interno, dove molti segmenti hanno raggiunto livelli record nel 2022, per poi tornare a beneficiare di un quadro di domanda più espansivo a partire dal 2024. Restano nel complesso favorevoli le prospettive per i settori intermedi attivati dal ciclo delle costruzioni (Prodotti e materiali da costruzione -0,1%, Prodotti in metallo -0,3%) che, sebbene in rallentamento, continuerà a restare trainante grazie alla presenza del pacchetto incentivante e alla spinta dei piani infrastrutturali attivati dal PNRR.

Lo shock energetico peserà sulla redditività delle imprese

L'Ebitda margin è stimato contrarsi di circa 8 decimi di punto nel 2022 e di altri 9 nel 2023, quando il raffreddamento della domanda renderà più difficoltoso ritoccare al rialzo i listini di vendita, con impatti comunque mitigati, sul fronte della redditività, dal permanere di una rotazione del capitale su livelli storicamente elevati. La discesa dei margini avverrà peraltro dai livelli di massimo toccati nel 2021. L'aggiornamento dell'analisi di un ampio e rappresentativo campione di bilanci di imprese manifatturiere fa emergere un miglioramento, significativo e diffuso tra settori e classi dimensionali, delle condizioni di redditività, che ha portato l'Ebitda margin manifatturiero al livello record di 10,3% nel 2021, inferiore solo di poco al picco storico del 1995. Tale evoluzione appare favorita dalla possibilità di traslare a valle l'avvio della fase di rialzo dei costi delle materie prime, in un contesto favorevole di domanda sia in Italia sia sui mercati esteri e di incrementi molto moderati del costo del lavoro.