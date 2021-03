Germania, ifo: a marzo cresce notevolmente la fiducia delle aziende



In Germania, nonostante il lockdown perdurante da mesi, il sentiment tra i manager è notevolmente migliorato. L'indice ifo sul clima aziendale è passato da 92,7 punti (destagionalizzato) a febbraio a 96,6 punti a marzo. Questo è il valore più alto da giugno 2019. Le aziende si dimostrano chiaramente più soddisfatte della loro attuale situazione aziendale. È tornato anche l'ottimismo per i prossimi mesi. Nonostante il crescente tasso di contagi, l'economia tedesca sta entrando in primavera con fiducia. Merito anche dei continui stanziamenti che il governo fa a favore delle imprese, fattore decisivo per evitare chiusure e licenziamenti, e mantenere il tessuto produttivo vivo, in attesa degli effetti del vaccino. Non va dimenticato che Berlino ha stanziato un volume di finanziamenti di gran lunga superiore a quanto fatto dal governo Conte o in Francia, e questo fin dall’inizio della pandemia. E questo porta adesso i suoi frutti.

Nel settore manifatturiero, per esempio, il clima aziendale ha continuato a riprendersi. Le aziende risultano notevolmente più soddisfatte della loro attività attuale. Le loro aspettative sono le più ottimistiche dal novembre 2010. La domanda di prodotti è aumentata sensibilmente. Ma le indicazioni sono per la ripresa in tutti i settori.

Nel settore dei servizi, il Business Climate Index (clima di fiducia) è aumentato notevolmente. Cresce la soddisfazione per la situazione attuale. Quanto alle aspettative, per la prima volta dall'autunno è tornato un cauto ottimismo. Gli affari andavano particolarmente bene per i fornitori di servizi IT. Ma gli hotel, i ristoranti e il turismo si trovano ancora in una situazione molto negativa, e in questo possiamo accostare la situazione a quella italiana, con tutto il turismo, ma anche il business travel, fermo causa Covid.