UAP e non UFO: cosa sappiamo dal rapporto del Pentagono sugli Oggetti Volanti Non Identificati (ma non chiamateli così)



La prima domanda da porsi è: perché UAP e non UFO?

Sono sostanzialmente la stessa cosa.

UAP sta per fenomeni aerei non identificati, che è un nuovo modo elegante per dire oggetti volanti non identificati. Intitolare un programma del Pentagono agli UFO sarebbe troppo sciocco per un programma di intelligence governativo grande e molto serio come quello degli Stati Uniti e questo era da aspettarselo.

Più seriamente, mettere "oggetti" nel nome potrebbe essere troppo limitante. La questione è stata risolta con la considerazione "come possiamo considerarli oggetti se osserviamo forme strane solo attraverso le riprese sfocate delle telecamere di aerei militari?

Il termine più appropriato sarebbe fenomeni, perché è "un fatto o una situazione che si osserva esistere o accadere, in particolare uno la cui causa o spiegazione è in discussione e decisamente incerta".

UFO, se ne parla da anni

Il fatto che negli Stati Uniti ci siano gruppo dediti alla ricerca degli UFO da decenni e una serie di documenti anche pubblici ha contribuito a scatenare le fantasie di tanti, non ultimi il cinema e i romanzi.