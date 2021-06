Cos'è il TPM (Trusted Platform Module) e perché sarà necessario per Windows 11



Il Trusted Platform Modules (TPM) è un chip che può essere integrato nella scheda madre del PC o aggiunto separatamente nella CPU. Lo scopo è quello di proteggere con chiavi di crittografia le credenziali dell'utente e altri dati sensibili dietro una "barriera" hardware in modo che eventuali "malware" e aggressori non possano accedere o manomettere i dati.

La tecnologia è diventata improvvisamente molto famosa nel momento in cui Microsoft ha annunciato che Windows 11 richiederà questi chip TPM sui dispositivi esistenti per l'aggiornamento e ovviamente su quelli nuovi.

Come funziona il TPM?

I TPM funzionano offrendo protezione a livello hardware anziché solo software. Può essere utilizzato per crittografare i dischi utilizzando funzionalità di Windows come BitLocker o per prevenire attacchi di dizionario contro le password.

I chip TPM 1.2 esistono dal 2011, ma in genere sono stati ampiamente utilizzati solo nei laptop e desktop aziendali gestiti dall'IT.

È un cambiamento hardware significativo che è in corso da anni e molti dei computer di fascia medio alta li utilizzano già.

​Microsoft vuole portare lo stesso livello di protezione a tutti coloro che usano Windows, anche se purtroppo non si tratta di una garanzia di sicurezza.