Commercio estero extra UE: a dicembre export -2,1% e import +4,3%



Non si chiude benissimo l’anno 2021 per la bilancia commerciale, pur rimando in attivo su base annua. Infatti, dopo gli aumenti dei due mesi precedenti, a dicembre si registra un calo congiunturale dell’export verso i Paesi extra UE. Tale dinamica, tuttavia, è condizionata da operazioni occasionali di elevato impatto (cantieristica navale) registrate a novembre, al netto delle quali si stima un calo meno ampio (-0,7%).

Nel complesso del 2021, l’export verso i Paesi extra Ue cresce del 16,3%, collocandosi su livelli superiori a quelli del 2019. Contribuiscono alla crescita, per circa 10 punti percentuali, gli aumenti delle vendite di beni strumentali e beni intermedi. Per l’import, il 2021 si chiude con un aumento più marcato (+27,7%), spiegato soprattutto dagli incrementi degli acquisti di prodotti energetici e beni intermedi. Ma passiamo ai dati.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, a dicembre 2021 si stima per l’interscambio commerciale con i Paesi extra Ue27, un calo congiunturale per le esportazioni (-2,1%) e un aumento per le importazioni (+4,3%). La flessione su base mensile dell’export interessa tutti i raggruppamenti principali di industrie, a eccezione di beni di consumo non durevoli (+5,8%), ed è determinata in particolare dal calo delle vendite di energia (-27,3%) e beni strumentali (-3,9%). Dal lato dell’import si rilevano aumenti congiunturali diffusi, tranne che per l’energia (-1,1%).