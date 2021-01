Un configuratore web per creare gli armadi rack più innovativi



ITRack, il marchio italiano di Armadi Rack sinonimo di innovazione tecnologica, qualità, affidabilità e competitività, è lieta di presentare una versione completamente rinnovata del proprio sito web.

Disponibile in lingua italiana e inglese, il nuovo sito è stato progettato e sviluppato per supportare le esigenze degli utilizzatori dei prodotti ITRack e di tutti gli operatori che desiderano conoscere meglio questa innovativa realtà; inoltre garantisce facilità di accesso alle informazioni semplificando l’attività quotidiana.

In particolare, il sito dispone di un nuovo configuratore, caratterizzato da una grande intuitività che rende più veloce la ricerca dei prodotti più adatti alle esigenze degli utenti. Studiato per essere semplice ed estremamente intuitivo, il configuratore, collocato nell’area Prodotti del sito, è lo strumento che meglio soddisfa le esigenze del cliente, grazie anche all’utilizzo di terminologie familiari ad ogni operatore del settore. Una volta che un visitatore decidesse di inoltrare una richiesta direttamente a ITRack attraverso il configuratore, la stessa verrebbe veicolata al distributore più idoneo in base a logiche di area geografica, di tipologia di prodotto richiesto, di disponibilità del prodotto in pronta consegna dal distributore.

Sono inoltre presenti:

L’area Servizi, che rappresenta una novità del sito ed è destinata ai rivenditori che hanno bisogno di servizi di supporto tecnico o che intendono sottoscrivere un contratto di manutenzione per alcune famiglie di prodotto, come ad esempio i condizionatori delle serie Ego, Dek, InRack Cooler High Density. Pur gestendo direttamente le richieste dei rivenditori, ogni servizio viene erogato attraverso il distributore di riferimento del cliente.

L’area News, dove trovare tutte le ultime novità in casa ITRack, dalle informazioni su nuove soluzioni, al calendario degli eventi a cui l’azienda partecipa.

L’area Supporto, dove gli utenti possono scaricare il catalogo generale e la documentazione di approfondimento, oltre che reperire i contatti del canale distributivo ufficiale dell’azienda su dove poter acquistare e avere tutte le informazioni necessarie per poter diventare un partner ufficiale ITRack.

Nel progettare il nuovo sito, ITRack ha voluto adottare un layout che rappresenta appieno le caratteristiche di professionalità, qualità, affidabilità e innovazione tecnologica che caratterizzano il brand. Particolare evidenza è inoltre data ad un’approfondita panoramica di tutte le fasi dei processi produttivi dell’azienda, aspetti fondamentali affinché i visitatori comprendano immediatamente quale sia il livello di qualità e di automazione che contraddistingue ITRack.

Scritto da Gigi Beltrame il 26 Jan 2021 12:24