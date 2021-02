Istat, servizi: forte calo nel quarto trimestre del fatturato



Che pandemia e lockdown avessero colpito in modo durissimo il comparto dei servizi è una cosa nota. Non passa giorno che qualche categoria non protesti per chiedere riaperture o denunciare lo stato di crisi (vedi ieri il trasporto aereo).

Fa però un effetto diverso leggere i numeri globali, di un settore che era probabilmente tra i maggiori produttori di Pil e che ormai da un anno è praticamente impossibilitato a lavorare oppure subisce restrizioni così forti da non consentirne una profittabilità adeguata. L’esempio più ovvio sono le attività di ristorazione ma anche quelle di alloggio, con hotel che non hanno mai aperto. Occorre rilevare che all’interno del comparto servizi c’è anche il commercio, con le migliaia di attività che hanno chiuso o stanno chiudendo i battenti.

La rilevazione periodica dell’Istat quindi mette a nudo un settore non solo in profonda crisi, ma che purtroppo vede a rischio chiusura un numero elevatissimo di imprese anche nel 2021. Infatti, nel corso del 2020 si è registrata una flessione dell’indice del fatturato delle imprese dei servizi del 12,1%, la più ampia dall’inizio delle serie storiche (disponibili dal 2001). La perdita di fatturato ha colpito la quasi totalità dei settori rilevati, risultando particolarmente marcata nelle attività più toccate dalle restrizioni connesse all’emergenza sanitaria, quali quelle legate alla filiera del turismo (Attività delle agenzie di viaggio -76,3%, Trasporto aereo -60,5%, Attività dei servizi di alloggio e ristorazione -42,5%). Dati da incubo, e da come è iniziato il 2021 le tendenze non sembrano essersi invertite.