Quali sono i nomi più curiosi dei domini sei siti internet?



.pizza, .beer, .caffè, .love e per i più intraprendenti .wtf (what the fuck), sono solo alcuni dei domini più originali con cui è possibile registrare la propria azienda sul web, che vanno ad alternare gli ormai consolidati e storici .it e .com. Queste ed altre curiosità emergono da un’analisi di GoDaddy, il più grande fornitore al mondo di domini, web hosting, al servizio di piccole imprese e imprenditori, tradotta nell’infografica “breve storia dei nomi di domini” in cui vengono svelate le curiosità e le tappe più interessanti dell’evoluzione dei domini.

Dagli anni 80 fino ai giorni nostri, la storia dei nomi di dominio è costellata da importanti avvenimenti: nel 1985, un’azienda di computer del Massachusetts registra il primo dominio .com della storia: Symbolics.com. Nel 1986 viene aperta la registrazione dei domini al pubblico, nel 1995 la registrazione di un dominio non è più gratuita, i prezzi iniziali si aggirano attorno ai 50 dollari l’anno.

Nel 1997 viene registrato il dominio del sito web più visitato della storia, Google.com; nel 1998 nasce l’ICANN, l’ente che assegna gli indirizzi IP e che gestisce il sistema dei nomi di dominio generici di primo livello e dei country code, che identificano un territorio specifico, come .uk per l’Inghilterra e il .it per l’Italia.