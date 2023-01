Il Superbonus 110: le ipotesi di proroga fino al 2026



Il Superbonus 110 è una misura fiscale introdotta dal governo per incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico degli edifici. Il bonus prevede una detrazione fiscale del 110% per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2021.

In seguito all'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, c'è stata una forte richiesta di proroga per il bonus fiscale perché molte imprese e privati cittadini non sono riusciti a completare i lavori entro la data prevista a causa delle difficoltà economiche e logistiche.

In questo contesto, sono state avanzate diverse proposte per prorogare il Superbonus 110 fino al 2026. Tra queste, una delle più accreditate è quella di estendere la detrazione fiscale del 110% solo per gli interventi di efficientamento energetico, mentre per gli interventi antisismici si potrebbe mantenere la detrazione al 50%.

Altri possibili scenari prevedono la proroga del bonus solo per determinate categorie di contribuenti, come ad esempio le imprese o i cittadini con un reddito basso, o la possibilità di utilizzare il bonus per gli interventi di ristrutturazione effettuati su immobili di proprietà di enti pubblici.

In ogni caso, è importante sottolineare che per ottenere la detrazione fiscale del 110%, gli interventi devono essere effettuati da imprese o professionisti abilitati e devono essere certificati da un tecnico abilitato. Inoltre, è necessario che gli interventi soddisfino determinati requisiti tecnici e che siano documentati attraverso apposite asseverazioni e attestati.