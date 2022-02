Jabra PanaCast 50: la soluzione per riunioni immersive e collaboration



Jabra PanaCast 50 è la videobar intelligente ideale per le aziende che vogliono ripensare l'organizzazione del lavoro e rendere le attività più efficienti nell'era del lavoro ibrido. Offre funzionalità che regolano in modo intelligente il flusso video, per garantire la partecipazione immersiva a riunioni, meeting e video chiamate. Jabra PanaCast è l'ultima tecnologia sviluppata da Jabra, marchio internazionale del Gruppo GN specializzato in soluzioni audio e video, che sviluppa strumenti di comunicazione intelligenti per aiutare i professionisti a lavorare in modo produttivo. La potenza delle soluzioni tecnologiche Jabra si unisce oggi all'esperienza ultraventennale di TECHLIT SCM nel fornire consulenza e progetti chiavi in mano alle aziende che vogliono sfruttare i vantaggi del modo di lavorare ibrido. Oggi TECHLIT SCM fa parte del Gruppo Project Informatica per offrire soluzioni di comunicazione e collaborazione integrate con i sistemi aziendali.

Lavoro ibrido: una nuova era

Secondo il Jabra Hybrid Ways of Working Global Report 2021 - indagine condotta su oltre 5000 knowledge worker di cinque Paesi principali del mondo - tutte le organizzazioni sono oggi chiamate ad abbracciare nuove prospettive per pianificare il lavoro ibrido. I numeri parlano chiaro: quasi 8 lavoratori su 10 preferirebbero lavorare per aziende che offrono flessibilità piuttosto che una sede fisica di lusso. Inoltre, il 75% desidera poter lavorare da qualsiasi luogo in futuro.